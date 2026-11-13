Туск: Польша не будет финансировать закупку американского оружия для Украины

Польша пока отказывается финансировать программу НАТО PURL по закупке американского оружия для Украины.

Как сообщает телеканал TVP Info, об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции.

По его словам, он уведомил генерального секретаря НАТО Марка Рютте, что Варшава на данном этапе не намерена выделять средства на закупку американского вооружения для Украины за счёт европейских стран.

Туск объяснил такое решение значительным дефицитом польского бюджета и необходимостью финансировать собственные оборонные нужды.

Напомним, программа PURL предусматривает закупку странами Европы американского вооружения в рамках НАТО с последующей передачей его Украине.