ВС Ирана сообщили о подрыве танкера на мине в Ормузском проливе

Танкер-нарушитель загорелся и потерял ход 14 ноября после подрыва на морской мине в запретной и небезопасной зоне на востоке Ормузского пролива.



Об этом сообщил отдел по связям с общественностью военно-морских сил армии Ирана.

"Сегодня утром танкер-нарушитель, который, не обращая внимания на предыдущие предупреждения и отключив системы слежения и опознавания, проходил через небезопасную и запретную зону к востоку от Ормузского пролива, в результате столкновения с морской миной загорелся и потерял ход", - говорится в сообщении, которое приводит иранская гостелерадиокомпания.



По данным ВМС армии, любой танкер-нарушитель, который пойдет через запретную зону на востоке пролива, неизбежно загорится после столкновения с минами. В ведомстве выразили сожаление, что судовладельцы, не извлекая уроков из судьбы других судов и доверяя заявлениям президента США, рискуют своим имуществом.

Источник: ТАСС