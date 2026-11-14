Пашинян анонсировал три визита в Россию в декабре

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен посетить Россию трижды в течение декабря — поездки запланированы на 3, 11 и 22 числа.



Об этом глава армянского правительства сообщил в ходе своего выступления в Дублине.

По словам Пашиняна, главной целью предстоящих визитов является проведение переговоров. Премьер-министр также выразил надежду на то, что в отношениях между Ереваном и Москвой удастся сохранить дружественную атмосферу.



Кроме того, в рамках выступления армянский лидер затронул вопрос сотрудничества республики с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Говоря о перспективах дальнейшего взаимодействия в этом направлении, Никол Пашинян обозначил в качестве политической цели Армении «создание альтернативы».



Источник: Sputnik Армения