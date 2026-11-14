МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с погодой

МЧС обратилось к населению в связи с погодными условиями.

Сообщается, что, по данным Национальной службы гидрометеорологии, со второй половины дня 15 ноября до вечера 16 ноября на территории республики, в том числе в Баку и на Абшеронском полуострове, прогнозируются нестабильные погодные условия, сильный ветер, местами интенсивные дожди, кратковременные селевые потоки и паводки на некоторых горных реках, а также грозы.

В связи с этим МЧС призывает население строго соблюдать соответствующие правила безопасности. В частности, во время сильного ветра следует держаться подальше от легких конструкций, временных построек, зданий и рекламных щитов; не находиться под линиями электропередачи, проводами и высокими деревьями; с учетом того, что сильный ветер затрудняет тушение пожаров, необходимо особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Кроме того, в холодную погоду значительно увеличивается использование газовых и электрических отопительных приборов. В это время перегрузка электрической сети, а также использование неисправных, нестандартных или изготовленных кустарным способом газовых и электрических отопительных приборов, невнимательность могут привести к пожару, а также к отравлению угарным газом. В министерстве отметили, что по этой причине нельзя использовать неисправные, нестандартные или самодельные отопительные приборы, перегружать электрическую сеть, оставлять без присмотра включенные отопительные приборы.

В случае возникновения опасности рекомендуется звонить по телефону горячей линии «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям.