Иран назвал условия возобновления инспекций МАГАТЭ

Постоянное представительство Ирана в Вене (Австрия) заявило, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси опирается на "технически и юридически несостоятельные" резолюции против Тегерана.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление представительства.

Иранская сторона утверждает, что удары США и Израиля по ядерным объектам разрушили базовые условия безопасности, из-за чего проведение регулярных инспекций МАГАТЭ стало невозможным.

В представительстве указали на необходимость учитывать озабоченность Тегерана вопросами безопасности при возобновлении инспекций.

"Обычный порядок применения гарантий не может быть восстановлен в ненормальных условиях", - говорится в заявлении.

Иранская сторона призвала Совет управляющих МАГАТЭ сосредоточиться на устранении коренных причин кризиса.

Заявление последовало после распространения доклада МАГАТЭ с призывом восстановить доступ инспекторов к объектам для контроля за иранской ядерной программой.