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Политика

Зеленский: США предложили Украине членство в НАТО в обмен на вывод войск из Донбасса

Редакция 1news14:50 - Сегодня
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Зеленский: США предложили Украине членство в НАТО в обмен на вывод войск из Донбасса

Представители США спросили у Украины, готова ли она вывести войска из Донбасса, если ее примут в НАТО.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

По словам президента, американцы впервые задали вопрос, выйдет ли Украина из Донбасса, если будет в НАТО.

"Я неоднократно говорил: Украина не отступает и не отдает свои земли террористам. Американцы задали вопрос: "А если Украина будет в НАТО, Украина выйдет из Донбасса?"

Он рассказал, что Украина обсуждает с партнерами целостный пакет безопасности, который они могут предложить во время переговоров: конкретные гарантии безопасности от НАТО и ЕС, сильная украинская армия – соответствующее количество военных, оружие, финансовая поддержка на определенное время – и Prosperity Plan (План восстановления), подкрепленный деньгами с четкими источниками.

"Если американская сторона нам именно это подтвердит вместе с другими коллегами по НАТО, то тогда я спрошу мнение нашего общества: принимаем или не принимаем? Я не имею права этого не сделать по своему усмотрению. Но нужна конкретика, которой пока нет, и все это в обсуждении", - отметил президент.

Президент ответил представителям США, что верить России нельзя – ее лидер просто усложняет медиацию и отдаляет окончание войны.

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