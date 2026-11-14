Четыре человека пострадали при взрыве гранаты на севере Израиля
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Четыре человека пострадали, в том числе 60-летняя женщина получила критические ранения, после того как, предположительно, в коммерческое заведение в городе Кафр-Манда на севере Израиля бросили гранату.
Как передает 1news.az, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на полицию и службу скорой помощи «Маген Давид Адом».
Остальные пострадавшие получили легкие ранения. Их доставили в медицинские центры в Хайфе и Назарете.
Полиция расследует обстоятельства происшествия.
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