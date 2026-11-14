В Азербайджане судам сделано предупреждение в связи с ветром

Центр управления движением судов Государственного агентства морского и портового транспорта Азербайджана выступил с предупреждением для судов в связи с ветреной погодой в акватории Каспийского моря.

Как сообщает 1news.az, согласно предупреждению, северо-западный и северный ветер, который начнется в акватории Каспийского моря завтра, сохранится до полудня 16 ноября.

В указанные дни ожидается усиление северо-западного и северного ветра до 18–23 метров в секунду, местами 25–30 м/с, а в открытом море — до 32–35 м/с.

Высота волн достигнет 3–4 м, а при дальнейшем развитии — 5,5–7,5 м.