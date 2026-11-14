Лейла Алиева поделилась публикацией о COP31 - ВИДЕО

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Алёна Алиева в рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Анталье посетили павильон, созданный по совместной инициативе Фонда Гейдара Алиева и турецкого Фонда "Ноль отходов".

Как сообщает 1news.az, Лейла Алиева поделилась соответствующим видеороликом в своем аккаунте в социальной сети.

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