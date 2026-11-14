Биньямин Нетаньяху заявил о возобновлении Ираном работ над ядерной программой - ВИДЕО

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран предпринимает усилия по восстановлению своей ядерной программы, и призвал сформировать правительство национального единства для противодействия угрозам безопасности страны.

Как передает 1news.az, об этом глава израильского правительства написал в социальной сети X по итогам встречи с бывшим начальником Генерального штаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкотом.

По словам Нетаньяху, Тегеран вновь предпринимает шаги по возобновлению своей ядерной программы.

Премьер-министр выразил опасение, что в случае возобновления обогащения урана и ускоренной разработки ядерного оружия Иран может применить его против Израиля.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы и дальше предотвращать это, как мы делали в ходе операций "Ам Келави" и "Шаагат Хаари", когда предотвратили непосредственную угрозу уничтожения. Мы должны раз и навсегда устранить эту экзистенциальную угрозу", - заявил он.

Нетаньяху отметил, что встреча с Айзенкотом укрепила его убежденность в необходимости формирования правительства национального единства с участием политических сил, поддерживающих существование Израиля как государства еврейского народа.

По его мнению, такое правительство сможет эффективнее решать сложные задачи в сфере безопасности и способствовать национальному примирению.

Глава правительства призвал Айзенкота начать переговоры о формировании широкой политической коалиции без предварительных условий, отложив существующие разногласия.

Он также подчеркнул необходимость достижения договоренностей по вопросам национальной безопасности и будущего страны, включая проблему воинской повинности, которая, по его мнению, может быть решена совместно с представителями ультраортодоксальной общины.