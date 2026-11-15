МИД Ирана обвинил США в попытке снять с себя ответственность за начало войны

Американские официальные лица утверждают, что войну с Ираном начали не США, а Исламская революция 1979 года.

Как сообщает 1news.az, об этом написал официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи на своей странице в соцсети X.

«Новый обманчивый нарратив, который американские официальные лица продвигают, чтобы уйти от ответственности за действия против Ирана, заключается в следующем: войну с Ираном начала не Америка, а Исламская революция 1979 года!» — заявил он.

Багаи напомнил, что за девять месяцев, в течение которых продолжались переговоры, США дважды проводили военные операции против Ирана.

«Они убили верховного лидера Ирана (Али Хаменеи) и высокопоставленных должностных лиц, стали причиной гибели и ранений наших женщин и детей, разрушили нашу жизненно важную инфраструктуру.

Оказавшись в военно-политическом тупике, администрация США теперь пытается не только отрицать свою ответственность за развязывание войны, но и скрыть неспособность достичь поставленных целей, создавая видимость победы», — отметил представитель МИД.

По его словам, говоря об истоках конфликта, США следует вспоминать не 1979-й, а 1953 год.

Напомним, что в августе 1953 года в Иране при поддержке Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) и британской разведки MI6 произошел государственный переворот, известный как операция «Аякс». В результате премьер-министр Мохаммед Мосаддык был свергнут, а абсолютная власть шаха Мохаммеда Резы Пехлеви восстановлена.