В Министерстве иностранных дел Азербайджана поздравили Палестину
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В Министерстве иностранных дел Азербайджана поздравили Палестину по случаю Дня независимости.
Как сообщает 1news.az, соответствующая публикация размещена на странице ведомства в соцсети X.
"Искренне поздравляем народ и правительство Палестины с Национальным днем!", – говорится в публикации.
Warm congratulations to the people and the Government of Palestine on the occasion of its National Day! Happy National Day! 🇦🇿🇵🇸 @pmofa https://t.co/YwhCF83E3m — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 15, 2026
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