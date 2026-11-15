Сколько граждан Азербайджана въехало в Россию с целью работы в 2026 году?

За девять месяцев 2026 года в Россию с целью трудоустройства въехал 83 991 гражданин Азербайджана.

Как передает 1news.az, такие данные приводятся в материалах, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно статистике, по числу въехавших в Россию для работы граждан Азербайджан занимает седьмое место среди стран, представленных в списке.

Больше всего трудовых мигрантов прибыло из Узбекистана — 1 535 026 человек. Далее следуют Таджикистан (665 892), Кыргызстан (289 061), Казахстан (176 037) и Китай (127 176).

Также с целью трудоустройства в Россию въехали 111 235 граждан Армении, 38 816 граждан Индии, 19 038 граждан Туркменистана и 12 873 гражданина Турции.