В Иордании совершившие теракт в церкви приговорены к смертной казни

Суд государственной безопасности Иордании вынес смертный приговор трем участникам нападения на православную церковь в провинции Эль-Карак, произошедшего 23 октября.

Как передает 1news.az, об этом сообщает информационное агентство Petra.

Суд признал обвиняемых виновными по девяти эпизодам террористической деятельности, повлекшей гибель людей, а также в совершении нападений с применением оружия и боеприпасов, подготовке вооруженных терактов и распространении пропаганды террористической группировки. Один из осужденных также признан виновным в финансировании террористической деятельности.

Приговор может быть обжалован. Кроме того, в соответствии с законодательством Иордании, он подлежит обязательному рассмотрению Кассационным судом.

Напомним, что 23 октября во время панихиды в православной церкви Святого Георгия в районе Хаммуд трое вооруженных мужчин открыли огонь по находившимся там людям, после чего скрылись. Позднее они были задержаны сотрудниками силовых структур. В результате вооруженного нападения погибли девять человек, пострадали 34.