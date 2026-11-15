Совет по медиа и вещанию опроверг фейк французского YouTube-канала о селе Сёюдлю - ФОТО

Совет по медиа и вещанию назвал фейком и попыткой манипулирования общественным мнением утверждения управляемого из Франции YouTube-канала о том, что жители села Сёюдлю и окружающих населенных пунктов Гядабейского района будут выселены в целях добычи золота.

Как передает 1news.az, об этом говорится в заявлении Совета.

В ведомстве отметили, что указанный YouTube-канал специализируется на систематическом распространении дезинформации против Азербайджана.

"Преподнесение в материале вымышленных сведений и слухов как решение, принятое на государственном уровне, является составной частью многоэтапной дезинформационной кампании, направленной на создание паники среди населения, подрыв общественного доверия к государственным органам и нагнетание напряженности в обществе.

Ранее этот канал также систематически распространял дезинформацию и манипулятивные материалы в отношении нашей страны.

В связи с этим в соответствующую платформу направлено официальное обращение. Мы уверены, что компания оперативно рассмотрит его и предпримет необходимые меры для предотвращения распространения указанной дезинформации на своих платформах.

Совет по медиа и вещанию Азербайджана призывает общественность не поддаваться влиянию слухов, а средства массовой информации и пользователей социальных сетей - проверять достоверность распространяемых сведений на основании официальной информации соответствующих государственных органов и воздерживаться от тиражирования неподтвержденных утверждений", - говорится в заявлении.