В TƏBİB рассказали о состоянии пострадавшего при разрыве боеприпаса в Агстафе

Состояние пострадавшего при разрыве боеприпаса в Агстафинском районе оценивается как средней тяжести.

Об этом сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Согласно информации, мужчина 1982 года рождения, получивший различные травмы при взрыве неразорвавшегося боеприпаса, 15 ноября примерно в 15:20 был госпитализирован в отделение скорой помощи Газахской центральной районной больницы.

"Пациенту диагностированы термический ожог различных областей тела и рваная рана правого бедра, ему оказана необходимая медицинская помощь, и после проведенной операции он был помещен в реанимационное отделение. Его состояние оценивается как средней тяжести", - отметили в TƏBİB.

МВД, Генеральная прокуратура и Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) ранее сообщили в совместном заявлении, что взрыв произошел в результате вмешательства в неразорвавшийся военный боеприпас со стороны жителя села Демирчиляр Газахского района Ибрагимова Расула Шахин оглу (1986 г.р.) и жителя села Дашсалахлы Газахского района Амрахова Сахиба Избор оглу (1982).

В результате инцидента Р. Ибрагимов скончался от полученных ранений, а С. Амрахов получил ранения.

По факту в Агстафинской районной прокуратуре ведется расследование.

ИСТОЧНИК: Report