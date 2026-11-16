В Баку сильный ветер повалил 32 дерева, еще у 36 сломал ветви - ФОТО

Сильный ветер, наблюдающийся в Баку со вчерашнего дня, продолжался на протяжении всей ночи.

В связи с этим сотрудники Хозяйственного объединения по озеленению города Баку перешли на усиленный режим работы и оперативно принимают меры по устранению последствий непогоды, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ИВ города Баку.

В результате сильного ветра, начавшегося вечером 15 ноября, в общей сложности сломались 32 дерева, еще у 36 деревьев были повреждены ветви.

Отмечается, что дежурные бригады Хозяйственного объединения по озеленению города Баку оперативно выехали на места происшествий. Сломанные деревья и обломанные ветви были вывезены с помощью специальной техники и сотрудников, на прилегающих территориях проведены уборочные работы. Также были устранены остатки поваленных деревьев и ветвей, которые могли препятствовать движению пешеходов и транспорта.

Подчеркивается, что сотрудники Хозяйственного объединения по озеленению города Баку продолжают работать в усиленном режиме. Учитывая вероятность сохранения сильного ветра, специалисты проводят контрольные и мониторинговые мероприятия на зеленых территориях столицы.