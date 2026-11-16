Президент Ильхам Алиев утвердил Кодекс о государственной службе Азербайджана

В Азербайджане утвержден Кодекс о государственной службе.

Соответствующий закон подписал Президент Ильхам Алиев. Текст документа опубликован на официальном сайте главы государства.

Кодекс состоит из Общей и Особенной частей, включает 5 разделов, 15 глав и 94 статьи. Документ регулирует вопросы организации и управления государственной службой, закрепляет ее принципы, классификацию государственных органов и должностей государственной службы, права и обязанности государственных служащих, порядок исчисления стажа службы и присвоения квалификационных разрядов.

Кроме того, Кодекс устанавливает правила приема на государственную службу, проведения конкурсов и собеседований, назначения на должность, прохождения стажировки и испытательного срока, ротации, оценки служебной деятельности и компетенций, продвижения по службе, дополнительного образования и профессионального развития. В нем также определены положения об оплате труда и других гарантиях, отпусках, этическом поведении, дисциплинарной ответственности и прекращении государственной службы.

Таким образом, ряд действующих норм в сфере государственной службы систематизирован и объединен в единый нормативный акт.

Согласно закону, до приведения иных нормативных правовых актов Азербайджанской Республики в соответствие с Кодексом они применяются в части, не противоречащей его положениям.

С вступлением Кодекса в силу утрачивают силу законы "О государственной службе", "О сокращенном рабочем времени для отдельных категорий государственных служащих", "О Совете по управлению государственной службой Азербайджанской Республики", "Об установлении местных коэффициентов к должностным окладам государственных служащих", "Об установлении повышенного коэффициента к должностным окладам государственных служащих в государственных органах, условия службы в которых опасны для жизни и здоровья либо являются особо тяжелыми" и "О правилах этического поведения государственных служащих".

Лица, имеющие действующий "Сертификат государственной службы", подтверждающий успешную сдачу тестового экзамена на административную должность в соответствии с реестром классификации административных и вспомогательных должностей, утвержденным законом "О государственной службе", действовавшим до вступления Кодекса в силу, сохраняют право участвовать в собеседованиях в соответствии с новым Кодексом в течение срока действия сертификата.