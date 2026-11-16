В Азербайджане усилят ответственность за незаконный захват прибрежных земель Каспия

Президент Ильхам Алиев подписал указ о мерах по совершенствованию государственного управления на прибрежных территориях азербайджанского сектора Каспийского моря (озера).

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Документ направлен на обеспечение устойчивого развития и экологической стабильности, организацию скоординированной работы госструктур, внедрение цифровых моделей управления, а также усиление контроля за использованием и охраной земель.

Согласно указу, проведение единой государственной политики в сфере управления, использования и охраны земель в прибрежной зоне Каспия (за исключением островов, населенных пунктов, а также территорий промышленного, энергетического, портового, оборонного назначения и земель с иным особым статусом) возложено на Государственную службу по вопросам имущества при Министерстве экономики. Ведомство также будет координировать деятельность всех задействованных в этой сфере госорганов, для чего предельная численность сотрудников Госслужбы увеличена на 40 штатных единиц.

Кабинету министров в шестимесячный срок поручено подготовить предложения по приданию прибрежной зоне особого статуса, ее зонированию и определению правового режима, а также разработать законопроекты по предотвращению незаконного захвата земель и усилению административной и уголовной ответственности. Кроме того, Кабмин по согласованию с главой государства должен утвердить точные границы и размеры прибрежной зоны, включая линию соприкосновения воды и суши, в бумажном и цифровом форматах.

Министерству экономики совместно с Министерством цифрового развития и транспорта в течение полугода необходимо представить предложения по созданию информационной системы управления на базе Географических информационных систем (ГИС). При этом передача земель в пользование или аренду в прибрежной зоне будет осуществляться Госслужбой по вопросам имущества по принципу «единого окна» через систему «Электронное правительство».

Министерству финансов поручено обеспечить бюджетное финансирование предусмотренных указом мероприятий — включая установку систем наблюдения, проведение мониторингов, работы по сносу, благоустройству и санитарной очистке территорий. Отчет о проделанной работе Министерство экономики должно представлять главе государства раз в год.