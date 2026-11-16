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Президент Азербайджана утвердил «Положение об информационной системе «Единое окно»

Редакция 1news13:53 - Сегодня
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Президент Азербайджана утвердил «Положение об информационной системе «Единое окно»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении «Положения об информационной системе «Единое окно».

Текст указа опубликован на официальном сайте президента АР.

Соответствующим госорганам в целях полной цифровизации деятельности в сфере импорта-экспорта, транзита, транспорта и логистики, на основании предложений Министерства цифрового развития и транспорта АР поручено в шестимесячный срок принять меры по совершенствованию государственных информационных ресурсов и систем, владельцами или операторами которых они являются, а также по их интеграции в информационную систему «Единое окно» посредством Информационной системы электронного правительства.

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