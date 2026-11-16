Стали известны новые подробности дела женщины, поджёгшей мужа после многолетнего домашнего насилия - ВИДЕО

Мать четверых детей, которая 20 августа подожгла ногу мужа после того, как он пригрозил сжечь всю семью, вернули в приют Общественного объединения «Чистый мир» после 48 часов задержания.

Об этом в социальной сети Facebook сообщила детский правозащитник, глава Общественного объединения «Чистый мир» Мехрибан Зейналова.

По её словам, женщину задержали накануне утром, когда она направлялась в ASAN Xidmət для оформления документов. После 48 часов содержания под стражей минувшей ночью её вернули в приют до проведения судебного заседания.

М.Зейналова также сообщила, что вечером женщина воссоединилась со своими детьми, которые с нетерпением ждали её возвращения.

В настоящее время ожидается решение суда - правозащитник выразила надежду, что женщина сможет остаться рядом с детьми и не будет разлучена с ними.

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