В Азербайджане задержали женщину, которая подожгла мужа после многолетнего домашнего насилия - ВИДЕО

Детский правозащитник, глава Общественного объединения «Чистый мир» Мехрибан Зейналова рассказала о судьбе женщины, которая, по ее словам, на протяжении многих лет подвергалась домашнему насилию, а впоследствии подожгла ногу мужа, опасаясь за безопасность своих детей.

Об этом правозащитница сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Согласно опубликованной информации, женщина потеряла родителей в 14 лет и вступила в неофициальный брак с братом мужа своей сестры. На тот момент мужчина уже был совершеннолетним, впоследствии у пары родились четверо детей.

По словам женщины, на протяжении семейной жизни она неоднократно подвергалась физическому насилию. Пытаясь уйти от издевательств, она обращалась в различные приюты, однако каждый раз возвращалась к мужу, поскольку не хотела, чтобы дети росли без отца. Главной мечтой женщины было работать уборщицей и дать детям образование. Она утверждает, что дети хорошо учились и неоднократно получали похвалы от школы.

Как отмечает Мехрибан Зейналова, тяжелые жизненные обстоятельства неоднократно толкали женщину на попытки самоубийства. Во время одной из них она приняла лекарственные препараты и оказалась в больнице. Кроме того, женщина рассказала, что муж нанес ей травму глаза ложкой, след от которой сохранился до сих пор. По ее словам, когда она находилась в больнице, супруг препятствовал подаче жалобы и угрожал ей. Испугавшись, женщина не стала обращаться в правоохранительные органы.

Очередной инцидент произошел 20 августа 2026 года. Как рассказала женщина, в тот день муж принес домой бензин и заявил: «В доме беспорядок, я сожгу вас всех».

Опасаясь, что супруг может причинить вред детям, женщина дождалась, пока он ляжет спать, после чего облила бензином его ногу и подожгла ее. После произошедшего она обратилась в государственные органы, заявив, что больше не хочет жить, попросив арестовать ее, а детей передать в детский дом. По словам женщины, ее не задержали, поскольку муж не стал подавать жалобу.

Позже при содействии знакомых женщину разместили в приюте общественного объединения «Чистый мир».

В публикации также сообщается, что сегодня утром женщина направилась в центр ASAN Xidmət для оформления документов, однако по дороге была задержана полицией. В настоящее время она находится в отделении полиции.

Перед тем как отправиться туда, женщина обратилась к сотрудникам приюта с просьбой позаботиться о ее детях: «Я доверяю вам своих детей. Что бы ни случилось, дайте им образование, хорошо заботьтесь о них…»

«Мы передаем общественности ситуацию именно в том виде, в каком женщина рассказала ее нам», - отмечает М.Зейналова, выражая надежду, что правовые процедуры в ближайшее время прояснятся, женщина вновь окажется в безопасности и сможет воссоединиться с детьми.

«Самое большое желание матери - чтобы ее дети получили хорошее образование и смогли построить безопасное будущее», - подчеркивает правозащитница.