Главы МИД Азербайджана и Великобритании обсудили стратегическое партнерство и ситуацию на Южном Кавказе

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с государственным секретарем Великобритании по иностранным делам, делам Содружества и развития Эдом Милибэндом.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана, Байрамов поздравил британского коллегу с назначением на должность и пожелал ему успехов в работе.

В ходе беседы стороны рассмотрели нынешнее состояние азербайджано-британских отношений и перспективы их дальнейшего развития, отметив важность поддержания политического диалога на высоком уровне.

Особое внимание было уделено встрече лидеров двух стран на недавнем саммите Европейского политического сообщества, а также подписанию совместной декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Великобританией.

Собеседники обменялись мнениями о реализации договоренностей, предусмотренных декларацией, и перспективах практического сотрудничества по обозначенным в ней направлениям.

Кроме того, в ходе разговора обсуждались региональная безопасность, ситуация на Южном Кавказе и процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Джейхун Байрамов рассказал о предпринимаемых Азербайджаном шагах для установления прочного мира и стабильности в регионе, открытия транспортных коммуникаций и расширения экономического взаимодействия.