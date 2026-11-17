Около 35% американцев, проголосовавших за президента США Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года, не приняли участия в промежуточных выборах в Конгресс, состоявшихся 3 ноября 2026 года.

Об этом говорится в отчете исследовательской компании J.L. Partners, посвященном итогам промежуточных выборов в США.

Согласно исследованию, одним из решающих факторов поражения Республиканской партии стала низкая явка избирателей, не имеющих высшего образования, жителей сельских районов и пенсионеров.

Отчет основан на опросе 1000 зарегистрированных избирателей в день голосования, а также более 30 тыс. человек в ходе избирательной кампании.

Исследование показало, что 35% избирателей, поддержавших Трампа на президентских выборах 2024 года, не пришли на избирательные участки 3 ноября.

При этом среди сторонников Трампа, не имеющих высшего образования, доля не участвовавших в голосовании составила 46%, среди жителей сельских районов – 39%, а среди избирателей старше 65 лет – 44%.

По оценке авторов отчета, около 70% прироста голосов, полученных Демократической партией на промежуточных выборах, объясняется не переходом избирателей на сторону демократов, а изменением уровня явки.

В исследовании также отмечается, что главными вопросами, волновавшими американских избирателей в ходе голосования, стали стоимость жизни и состояние экономики.

Комментируя результаты исследования, директор и сооснователь J.L. Partners Джеймс Джонсон заявил, что республиканцы потеряли бы большинство в обеих палатах Конгресса даже без перехода избирателей на сторону демократов. «Даже если бы ни один избиратель не сменил своих политических предпочтений, республиканцы все равно потеряли бы большинство в Сенате и Палате представителей», – подчеркнул он.

Источник: Anadolu