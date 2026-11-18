Американское издание Variety опубликовало список актёров, которых хотело бы увидеть в роли главного антагониста нового фильма о Джеймсе Бонде с Робертом Паттинсоном в главной роли.

В основную подборку вошли 22 актёра, среди которых Тимоти Шаламе, Флоренс Пью, Идрис Эльба, Кристен Стюарт, Анджелина Джоли, Брэд Питт, Киллиан Мёрфи, Колин Фаррелл, Джейк Джилленхол, Тильда Суинтон, Риз Ахмед, Пирс Броснан, Элизабет Дебики, Майкл Фассбендер, Ребекка Фергюсон, Уолтон Гоггинс, Том Хиддлстон, Дэниел Калуя, Барри Кеоган, Джесси Племонс, Билл Скарсгард и Фернанда Торрес.

Ещё 11 актёров получили отдельные почётные упоминания. Среди них — Махершала Али, Остин Батлер, Кейт Бланшетт, Уиллем Дефо, Миа Гот, Николас Холт, Аарон Тейлор-Джонсон, Вагнер Моура, Дев Патель, Мэттью Риз и Каллум Тёрнер.

Отметим, что Variety — одно из наиболее авторитетных и влиятельных отраслевых изданий Голливуда, специализирующееся на кино, телевидении и мировой индустрии развлечений. Основанное в 1905 году, оно на протяжении более 120 лет освещает ключевые события киноиндустрии и считается одним из ведущих профессиональных источников новостей о Голливуде.

Напомним, 16 ноября Amazon MGM Studios официально объявила, что новым исполнителем роли агента 007 станет британский актёр Роберт Паттинсон. Он сменит Дэниела Крейга, сыгравшего Джеймса Бонда в пяти фильмах франшизы.

Режиссёром новой картины выступит Дени Вильнёв, известный по фильмам «Дюна» и «Бегущий по лезвию 2049». Сценарий напишет Стивен Найт, создатель сериала «Острые козырьки».

После объявления исполнителя главной роли внимание поклонников и представителей киноиндустрии переключилось на выбор актёра, которому предстоит сыграть главного противника Бонда, при этом Amazon MGM Studios пока не объявляла, кто исполнит роль антагониста, так же, как и не названа «девушка Бонда».