«В результате почти тридцатилетней оккупации Арменией азербайджанских территорий наша страна стала одной из наиболее загрязненных минами стран в мире.

По предварительным оценкам, более 13 процентов территории Азербайджана загрязнено минами и неразорвавшимися боеприпасами». Эти слова президента Ильхама Алиева очень точно отражают масштаб реальности, с которой столкнулся Азербайджан после восстановления своей территориальной целостности и государственного суверенитета.

13 процентов – огромные территории, площадь которых превышает половину земель, ранее находившихся под армянской оккупацией. Это непосредственная угроза человеческим жизням и существенные ограничения для безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев к родным очагам.

Для Азербайджана, который сегодня ведет беспрецедентную по темпам и масштабам реконструкцию Карабаха и Восточного Зангезура, минная угроза стала одним из главных препятствий на пути от трагического прошлого к мирному будущему.

Чтобы понять всю глубину проблемы достаточно обратиться к конкретным цифрам.

Километры неизвестности

За три десятилетия оккупации в землю Азербайджана было заложено более полутора миллионов мин. Однако анализ формуляров загрязненных территорий вскрывает поразительную диспропорцию: за три года после завершения Второй Карабахской войны минирование велось в два раза интенсивнее, чем за все предыдущие десятилетия.

Согласно данным, эксклюзивно предоставленным 1news.az Азербайджанским национальным агентством по разминированию (ANAMA), картина минного загрязнения по бывшим линиям соприкосновения выглядит следующим образом:

- Бывшая линия соприкосновения, существовавшая до сентября 2020 года: ее протяженность составляла 254 км. По этим участкам Армения предоставила формуляры - составленные небрежно, с грубыми погрешностями и несовпадением локаций, но дающие хотя бы общие ориентиры. По оценкам ANAMA, координаты опорных точек в этих документах непригодны для работы, а общая точность и достоверность переданных сведений составляет лишь 25%, что серьезно осложняет работу саперов и подвергает их жизни дополнительному риску.

Более того, для трех критически важных отрезков этой линии карты и вовсе не были переданы:

· Около 36 км в Геранбойском районе,

· Около 26 км в Тертерском районе,

· Около 9 км в Ходжавендском районе.

- Бывшая линия соприкосновения, существовавшая с ноября 2020 года по сентябрь 2023 года: протяженность этой линии, сформировавшейся уже после Отечественной войны составила 480 км – как видно, она почти вдвое больше прежней. По всей этой гигантской дуге Армения не предоставила ни одного формуляра минных полей, поэтому точное количество заложенных здесь мин определить невозможно.

На фото: карта подготовлена на основе данных ANAMA

Наиболее очевидной глубина проблемы стала после антитеррористической операции в сентябре 2023 года, когда на освобожденных территориях было обнаружено свыше 500 тысяч мин.

Эти факты напрямую объясняют многократные заявления Баку по поводу бесконтрольного использования Лачинской дороги – уже после подписания Трехстороннего заявления о прекращении военных действий. По этой дороге, под прикрытием «гуманитарных нужд», из Армении на территорию временной дислокации российского миротворческого контингента планомерно завозились партии мин, которые в спешном порядке устанавливались вдоль новой линии соприкосновения. Фактически за три года после 44-дневной войны было установлено больше взрывных устройств, чем после Первой Карабахской войны.

Цена отсутствия

По сей день в Карабахе и Восточном Зангезуре саперы обнаруживают мины и самодельные взрывные устройства-ловушки. Они заложены не только на бывших военных позициях, но и вблизи жилых районов, вдоль дорог, в лесах, на берегах рек, пахотных землях, сельских кладбищах. География минирования свидетельствует о том, что опасность преднамеренно создавалась не только для военнослужащих, но и для мирных жителей, которые рано или поздно должны были вернуться на исконные земли.

С начала армянской агрессии число жертв минного террора в Азербайджане исчисляется тысячами. Но особенно тяжело осознавать, что счет трагедиям не закрыт и после окончания боевых действий. Со времени завершения Второй Карабахской войны жертвами мин стали сотни граждан Азербайджана - среди погибших и получивших тяжелейшие увечья много мирных жителей, включая женщин и детей. Обратимся к официальным данным ANAMA за период с ноября 2020-го по 18 ноября 2026 года:

- на освобожденных землях зафиксировано 279 минных инцидентов.

- их жертвами стали 444 человека. Из них 73 человека погибли, еще 371 получил ранения различной степени тяжести.

При этом статистика красноречиво подтверждает целенаправленный характер минного террора:

- вдоль бывшей линии соприкосновения произошло 112 минных инцидентов, от которых пострадали 163 человека,

- но большая часть трагичных случаев - 167 инцидентов, в результате которых пострадал 281 человек - приходится на территории вдали от бывшей линии соприкосновения.

К сожалению, в последнее время статистика минных инцидентов вновь пошла вверх. Причина трагична и очевидна в своей закономерности: «Великое возвращение» набирает обороты. Бывшие вынужденные переселенцы возвращаются на родные земли, запускаются масштабные инфраструктурные проекты. За каждым минным инцидентом стоит чья-то оборванная жизнь, подорванное здоровье, искалеченная судьба семьи.

Чего ждет Ереван?

Победа Азербайджана положила конец многолетнему конфликту, в 2025 году стороны парафировали в Вашингтоне мирное соглашение. Казалось бы, в этих условиях передача точных минных карт должна стать первым и самым естественным шагом для демонстрации доброй воли и закрытия части гуманитарных вопросов.

Однако в минной повестке Ереван сохраняет глухое молчание. Отказ предоставить формуляры невозможно объяснить ничем. Война закончена. Удержание этих сведений не дает Армении никакого стратегического преимущества, но каждый день оборачивается смертельным риском для мирных людей и создает барьеры на пути восстановления двух крупных регионов.

Возникает конкретный вопрос: чего ждет Армения? Передача полных и достоверных карт минных полей - это ее прямое обязательство в рамках международного гуманитарного права. И если мирная повестка для Еревана - не просто дипломатическая формула, то именно этот шаг он должен сделать в первую очередь.

Нагрузка, которую нельзя нести в одиночку

Несмотря на армянский информационный вакуум, Азербайджан продолжает предпринимать все шаги для того, чтобы обеспечить достойное и безопасное возвращение жизни в Карабах и Восточный Зангезур. За минувшие годы в стране проделана колоссальная работа: по данным ANAMA, в период с 10 ноября 2020-го по 18 ноября 2026 года от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 312 218 гектаров территории.

«Операции по гуманитарному разминированию проводились преимущественно в районах строительства населенных пунктов, транспортной, энергетической и другой стратегической инфраструктуры, а также на сельскохозяйственных угодьях и по иным приоритетным направлениям. Для ускорения, безопасности и эффективности работ внедряются самые передовые технологии и современные цифровые системы управления очисткой территорий», - сказали в Агентстве.

Всего обнаружено и обезврежено 271 505 мин и неразорвавшихся боеприпасов, из которых:

- 202 189 - это неразорвавшиеся боеприпасы,

- 44 880 - противопехотные мины,

- 24 436 - противотанковые мины.

Операции по гуманитарному разминированию проводятся в строгом соответствии с международными стандартами противоминной деятельности (IMAS). Помимо специалистов ANAMA, к этой работе привлечены силы Министерства обороны, МЧС, пять местных компаний и одна неправительственная организация. «Чтобы ускорить этот процесс и обезопасить саперов, в зависимости от рельефа и плотности загрязнения комбинируются три метода: ручной поиск, работа кинологических расчетов и применение тяжелой техники. Арсенал включает магнитные локаторы, приборы глубинного поиска, системы высокоточного спутникового позиционирования DGPS, машины механического разминирования и беспилотники для воздушной разведки. Параллельно вдоль бывшей линии соприкосновения ведется консервация и ограждение участков с наиболее высокой концентрацией мин - эта общепринятая мировая практика позволяет временно изолировать опасные зоны и защитить мирных жителей до начала полной очистки», - отметили в ANAMA.

При этом практически всю кадровую, материальную и техническую нагрузку Азербайджан несет за счет собственных национальных ресурсов. Хотя масштабы бедствия и гуманитарная срочность задачи требуют гораздо более весомой международной солидарности. Поддержка мирового сообщества должна выражаться не только в декларациях, но и в практических инструментах – стабильном финансировании, передаче современных технологий, поставках специализированной техники. И конечно, в последовательном дипломатическом давлении на Ереван с требованием передать все оставшиеся минные формуляры.

Это вопрос элементарной справедливости, человеческого достоинства и фундаментального права сотен тысяч людей без страха ходить по земле своих предков. Пока на освобожденных территориях остается хотя бы одна неучтенная мина, эхо прошлой войны продолжает калечить настоящее - и закрыть эту страницу можно только общими усилиями.

В конечном счете, подлинная ценность мира определяется не только подписанными документами и провозглашенными обязательствами - она определяется тем, насколько безопасной становится жизнь людей после конфликта. До тех пор, пока на освобожденных землях продолжают взрываться мины, а информация о местах их установки остается неполной, говорить об окончательном преодолении последствий войны преждевременно.

Сегодня перед Азербайджаном стоит задача – не только вдохнуть в освобожденные земли жизнь, но и обеспечить на них абсолютную безопасность. И пока Армения не предоставит полные и достоверные сведения о минных полях, ее заявления о приверженности миру будут расходиться с реальными действиями, поскольку гуманитарная ответственность не может оставаться за пределами мирного процесса.