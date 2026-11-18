Национальная судебная палата Испании приняла к рассмотрению иск, поданный двумя бывшими сотрудницами против всемирно известного испанского певца Хулио Иглесиаса, которого обвиняют в предполагаемых преступлениях против сексуальной неприкосновенности, причинении телесных повреждений и унижающем достоинство обращении.

Как сообщает испанское издание elDiario.es, судья Антонио Пинья вызвал заявительниц на очные слушания, которые назначены на 3 февраля 2027 года.

Речь идет о двух женщинах, работавших в резиденциях певца в Доминиканской Республике и на Багамах в 2021 году. В своем иске они заявляют о предполагаемых сексуальных домогательствах и насилии, а также о принуждении к работе в унизительных условиях.

Судья принял решение начать разбирательство, посчитав представленные показания достаточным основанием для начала уголовного расследования. При этом он подчеркнул, что принятие иска к рассмотрению не означает оценки достоверности изложенных обвинений.

Вместе с тем суд отказался рассматривать часть иска, касающуюся предполагаемой торговли людьми и преступлений против трудовых прав работников.

Отметим, что ранее прокуратура Испании изменила свою позицию и поддержала возможность расследования дела национальными судебными органами, хотя первоначально материалы были закрыты из-за отсутствия юрисдикции.

Сам Хулио Иглесиас ранее категорически отрицал предъявленные ему обвинения.

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