82-летнего Хулио Иглесиаса обвинили в домогательствах

Две женщины выступили с обвинениями в адрес всемирно известного испанского певца Хулио Иглесиаса, заявив о случаях сексуального насилия и жестокого обращения, произошедших в его частных резиденциях.

О сексуальном насилии заявили две бывшие сотрудницы исполнителя, сообщает 1news.az со ссылкой на As.com - согласно заявлениям пострадавших, описываемые события произошли в 2021 году в частных резиденциях артиста в Доминиканской Республике и на Багамах.

Одна из заявительниц работала домработницей, другая - физиотерапевтом. На момент описываемых событий Хулио Иглесиасу было 77 лет. По словам бывшей домработницы, случаи насилия происходили неоднократно в спальне артиста. Она заявляет, что в той ситуации не видела для себя возможности отказаться. По словам второй женщины, домогательства имели место не только в частных пространствах, но и в общественных зонах, включая территорию у бассейна и пляж. Обе сотрудницы указали на систематические унижения и принуждение.

Также расследование установило, что часть персонала при трудоустройстве должна была проходить гинекологические и медицинские обследования.

По словам заявительниц, они работали в резиденциях Иглесиаса без официального оформления - рабочий день, как утверждается, составлял до десяти часов, а в отдельных случаях доходил до 16, а выплаты заработной платы производились лишь после трех месяцев непрерывной работы.

На данный момент уголовные обвинения против 82-летнего артиста не выдвинуты.

