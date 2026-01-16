 82-летний Хулио Иглесиас отреагировал на скандальные обвинения в домогательствах | 1news.az | Новости
82-летний Хулио Иглесиас отреагировал на скандальные обвинения в домогательствах

Феликс Вишневецкий12:42 - Сегодня
Ранее стало известно о том, что две женщины выступили с обвинениями в адрес всемирно известного испанского певца Хулио Иглесиаса, заявив о случаях сексуального насилия и жестокого обращения, произошедших в его частных резиденциях несколько лет назад.

Певец Хулио Иглесиас опроверг обвинения двух женщин, утверждавших, что они подвергались сексуальным домогательствам со стороны артиста.

«С глубоким сожалением я отвечаю на обвинения, выдвинутые двумя людьми, которые ранее работали в моём доме. Я отрицаю, что когда-либо оскорблял, принуждал или проявлял неуважение к какой-либо женщине. Эти обвинения абсолютно ложны и причиняют мне большую печаль», - отмечается в заявлении Х.Иглесиаса, опубликованном на его страницах в социальных сетях.

По словам артиста, он «никогда ранее не ощущал столько злобы»: «Но у меня ещё есть силы, чтобы люди узнали всю правду, и чтобы я мог защитить своё достоинство перед столь серьёзным оскорблением».

Также Х.Иглесиас поблагодарил всех, кто поддержал его в этой скандальной ситуации, подчеркнув, что поддержка стала для него утешением.

Отметим, что на данный момент уголовные обвинения против 82-летнего артиста не выдвинуты – более подробно об обвинениях, выдвинутых против Х.Иглесиаса, читайте по ссылке.

