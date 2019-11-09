9 ноября объявлено в американском штате Оклахома Днем Государственного флага Азербайджана - ФОТО

В столице американского штата Оклахома - Оклахома-Сити в торжественной обстановке был отмечен День Государственного флага Азербайджана. В мероприятии, проходившем в рамках Первого сельскохозяйственного форума Азербайджан-Оклахома, приняли участие министр сельского хозяйств нашей страны Инам Керимов, наш посол в США Элин Сулейманов, избранные от Оклахомы члены Конгресса, губернатор штата Оклахома Кевин Ститт, командующий Национальной гвардией Оклахомы и другие гости.

Вначале почетный караул Национальной гвардии Оклахомы торжественно внес в зал государственные флаги Азербайджана и США.

Затем губернатор штата Оклахома Кевин Ститт представил министру сельского хозяйств Азербайджана Инаму Керимову и послу нашей страны в США Элину Сулейманову Специальную Декларацию, закрепляющую проведение в Оклахоме 9 ноября как Дня Государственного флага Азербайджана.

Во время своего выступления губернатор К.Ститт рассказал о связях стратегического партнерства между штатом Оклахома и Азербайджаном, отметил, что они гордятся тем, что отмечают День Государственного флага нашей страны в штате и намерены расширить сотрудничество с нашей страной во всех сферах.

Посол Азербайджана в США Элин Сулейманов сказал, что в период Азербайджанской Демократической Республики под трехцветным флагом нашей страны было обеспечено равноправие всем этническим и религиозным группам. Э. Сулейманов напомнил, что в трудное для нашего народа время по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева наш государственный флаг впервые был принят 17 ноября 1990 года как Государственный флаг Нахчыванской Автономной Республики. Этим шагом в советское время флаг Азербайджанской Демократической Республики был принят в качестве официального флага и определил несокрушимость независимости нашей страны и повторное поднятие флага.

Отметив, что День государственного флага был учрежден в 2009 году Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Э.Сулейманов добавил, что наш государственный флаг является символом каждого азербайджанца.

Напомним, что с 2002 года Министерство обороны Азербайджана успешно сотрудничает с Национальной гвардией Оклахомы в рамках Государственной программы партнерства. Сотрудничество со штатом Оклахома расширяется не только в военной сфере, но и в области образования и др.

На днях в штате Оклахома прошел Первый сельскохозяйственный форум Азербайджан-Оклахома. В мероприятии, организаторами которого являются Торговая палата США-Азербайджан, Агентство США по международному развитию и штат Оклахома, участвовала делегация под руководством министра сельского хозяйства Азербайджана Инама Керимова.

АЗЕРТАДЖ