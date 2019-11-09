1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

9 ноября объявлено в американском штате Оклахома Днем Государственного флага Азербайджана - ФОТО

Сегодня в 21:16 ~ 2 минуты на чтение 303
9 ноября объявлено в американском штате Оклахома Днем Государственного флага Азербайджана - ФОТО

В столице американского штата Оклахома - Оклахома-Сити в торжественной обстановке был отмечен День Государственного флага Азербайджана. В мероприятии, проходившем в рамках Первого сельскохозяйственного форума Азербайджан-Оклахома, приняли участие министр сельского хозяйств нашей страны Инам Керимов, наш посол в США Элин Сулейманов, избранные от Оклахомы члены Конгресса, губернатор штата Оклахома Кевин Ститт, командующий Национальной гвардией Оклахомы и другие гости.

Вначале почетный караул Национальной гвардии Оклахомы торжественно внес в зал государственные флаги Азербайджана и США.

Затем губернатор штата Оклахома Кевин Ститт представил министру сельского хозяйств Азербайджана Инаму Керимову и послу нашей страны в США Элину Сулейманову Специальную Декларацию, закрепляющую проведение в Оклахоме 9 ноября как Дня Государственного флага Азербайджана.

Во время своего выступления губернатор К.Ститт рассказал о связях стратегического партнерства между штатом Оклахома и Азербайджаном, отметил, что они гордятся тем, что отмечают День Государственного флага нашей страны в штате и намерены расширить сотрудничество с нашей страной во всех сферах.

Посол Азербайджана в США Элин Сулейманов сказал, что в период Азербайджанской Демократической Республики под трехцветным флагом нашей страны было обеспечено равноправие всем этническим и религиозным группам. Э. Сулейманов напомнил, что в трудное для нашего народа время по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева наш государственный флаг впервые был принят 17 ноября 1990 года как Государственный флаг Нахчыванской Автономной Республики. Этим шагом в советское время флаг Азербайджанской Демократической Республики был принят в качестве официального флага и определил несокрушимость независимости нашей страны и повторное поднятие флага.

Отметив, что День государственного флага был учрежден в 2009 году Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Э.Сулейманов добавил, что наш государственный флаг является символом каждого азербайджанца.

Напомним, что с 2002 года Министерство обороны Азербайджана успешно сотрудничает с Национальной гвардией Оклахомы в рамках Государственной программы партнерства. Сотрудничество со штатом Оклахома расширяется не только в военной сфере, но и в области образования и др.

На днях в штате Оклахома прошел Первый сельскохозяйственный форум Азербайджан-Оклахома. В мероприятии, организаторами которого являются Торговая палата США-Азербайджан, Агентство США по международному развитию и штат Оклахома, участвовала делегация под руководством министра сельского хозяйства Азербайджана Инама Керимова.

АЗЕРТАДЖ

WhatsApp

303

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены