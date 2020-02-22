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Арестован экс-глава Нефтчалы

22 Февраля, 2020 в 20:45 ~ 1 минута на чтение 258
Арестован экс-глава Нефтчалы

Бывший глава ИВ Нефтчалинского района Исмаил Велиев и другие задержанные вместе с ним в ходе спецоперации СГБ чиновники сегодня предстали перед судом.

Согласно информации, решением Сабаильского районного суда в отношении Исамила Велиева и Анара Джафарова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Напомним, что они обвиняются в использовании служебного положения в корыстных целях, коррупции и получении взяток.

Отметим, что распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Исмаил Велиев был освобожден от должности главы ИВ Нефтчалинского района.

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