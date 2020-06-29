Армения вышла на 10-е место в мире по числу случаев заражения коронавирусом на миллион населения

~ 2 минуты на чтение 886

Армения, где уже 25.127 зарегистрированных случаев заражения – 8480 случаев на миллион - вышла на 10-е место в мире по числу случаев заражения коронавирусом на миллион населения.

«По этому показателю мы обогнали такие страны, как США, Швеция, Италия, Испания, Россия, где абсолютное число зараженных больше, но соотношение заразившихся граждан к общему числу населения намного ниже, чем в Армении», - пишет news.am.

Первые места в мире по числу случаев заражения на миллион населения по-прежнему занимают Катар и Сан-Марино. Ватикан, долгое время занимавший третье место (следует отметить, что за всю эпидемию там зарегистрировали лишь 12 случаев заражения, а население Ватикана составляет всего 801 человек), переместился теперь на четвертое, уступив Бахрейну, где, по последним данным, на миллион населения приходится уже 15.118 случаев заражения.

В Армении за сутки зарегистрировано 482 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в национальном центре по контролю и профилактике заболеваний минздрава республики.

В общей сложности на утро 29 июня в стране зарегистрировано 25.127 инфицированных коронавирусом. Фактически сейчас лечатся 11.254 человека (за день их число увеличилось на 290). Выздоровели 13.297 человек (181 за последние сутки), скончались 433 пациента (7 за последние сутки).

Еще 4 гражданина с коронавирусом скончались, по формулировке властей, «из-за иных болезней». Общее число таких случаев – 143. Таким образом, число смертей достигло 577.

Накануне министр здравоохранения Арсен Торосян заявил о необходимости перехода на осознанный локдаун вместо навязанного: «Все мы должны ограничить наши не имеющие жизненно важного значения контакты, визиты, мероприятия, встречи. Мы должны оставаться дома как можно дольше, в том числе в выходные. Не ходить в гости, на вечеринки, пикники на природе вместе с родными».

Призвав отказаться и от посещения различных достопримечательностей, празднования дней рождений и ограничить — практически прекратить — участие в траурных мероприятиях, министр отметил необходимость отказа и от посещения кафе и ресторанов, единственного места, где разрешается находиться без масок. Другого выхода из сложившейся ситуации, отметил он, нет.

С.Агаева