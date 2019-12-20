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Бывший глава ИВ города Евлах Годжа Самедов арестован

Сегодня в 18:48 ~ 2 минуты на чтение 240
Бывший глава ИВ города Евлах Годжа Самедов арестован

Бывший глава Исполнительной власти города Евлах Годжа Самедов предстал перед судом.

Как сообщает АПА, в Сабаильском районном суде было рассмотрено представление Службы государственной безопасности (СГБ) о принятии в его отношении меры пресечения в виде ареста. Решением суда Г.Самедов арестован на 4 месяца.

Отметим, что по информации, распространенной СГБ, в результате проведенных мероприятий возникли основательные подозрения в том, что Г.Самедов, являвшийся до ноября 2019 года главой Исполнительной власти города Евлах, за это время совершил много нарушений закона в отношении граждан и государственных интересов. Так, он присвоил в крупных размерах государственные средства, предназначенные для безработных граждан, которые были привлечены к общественным работам и не смогли получить зарплату за участие в них, в том числе 133 человека, которые были официально привлечены к работе на «Предприятии по озеленению и электроснабжению» в городе Евлах и к другим ремонтно-строительным работам не были привлечены ни к каким работам и не получили зарплату, а средства, перечисленные на открытые на их имя карты оплаты, были изъяты в банкоматах близлежащих районов подчиненными Г.Самедова и переданы лично ему, тем самым он присвоил 236.000 манатов государственных средств.

Кроме того, выделенные из госбюджета на проведение ремонтно-строительных работ в городе Евлах в 2017-2019 годах 616 тысяч манатов и переведенные на счета различных компаний, без проведения работ по указанию Г.Самедова были возвращены ему руководителями компаний и присвоены им. От суммы, перечисляемой в Фонд помощи семьям шехидов и ветеранам войны, созданный за счет средств, перечисляемых от зарплаты работников исполнительной власти города и других структур, под предлогом добровольных выплат ежемесячно удерживались проценты, около 8000 манатов от собранной суммы ежемесячно передавали лично Г.Самедову. Злоупотребляя своими служебными полномочиями, Г.Самедов при посредничестве главного архитектора Отдела архитектуры и строительства исполнительной власти Халида Ахмедова потребовал и получил взятки в крупных размерах от 44 физических и юридических лиц под предлогом оформления документации для осуществления строительства.

Г.Самедов и другие лица задержаны в качестве подозреваемых по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями, повторном получении взятки в крупных размерах, присвоении и другим фактам по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности по соответствующим статьям УК.

1news.az

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