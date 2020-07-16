Эльмира Ахундова в интервью «Украинскому Радио»: «Происходящее на границе – заранее подготовленная и хорошо спланированная акция армян» - ВИДЕО

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В связи с последними событиями на армяно-азербайджанской границе Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова опубликовала несколько объемных статей на известных украинских новостных сайтах («Новое обострение между Арменией и Азербайджаном: стороны обменялись контрударами»; «Международное сообщество проявляет безучастность к нашей трагедии»), а также дала интервью государственному «Украинскому радио» (передача «Сьогодні.Ввечері»). Беседа была посвящена обострению ситуации на азербайджанской границе и прошла под заголовком «Вспыхнет ли великая война между Азербайджаном и Арменией?».

Напомним, что 12 июля подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата азербайджанских позиций на товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы.

В результате контрмер, предпринятых Азербайджанской армией, противник был отбит, нанесен серьезный ущерб его живой силе и военной технике. Контрмеры Азербайджанской армии были адекватными, провокация Армении встретила решительный отпор.

Представляем читателям интервью Эльмиры Ахундовой «Украинскому радио».

- Что происходит на границе двух стран, было ли начало столкновений случайным или хорошо подготовленным?

- Это была заранее подготовленная и хорошо спланированная акция. Наш военный УАЗик, как обычно, двигался вдоль линии соприкосновения, проверяя азербайджанские позиции. То же самое всегда делала армянская сторона и по ним никто с нашей стороны не стреляет.

Машина была внезапно обстреляна с высоты, контролируемой армянами. Одновременно с тактической глубины, используя минометы и гаубицы, армянские подразделения начали обстреливать боевые позиции азербайджанской армии, нанесли удары по ряду сел и гражданских объектов. Ответным огнем азербайджанской армии наши военные начали подавлять огневые точки противника. О том, что начало столкновений было хорошо подготовленным говорят факты: так, в регионе были размещены дополнительные средства противовоздушной обороны Армении, подтянуты силы поддержки, в информационной войне армянская сторона организовала более 350 аккаунтов, был создан информационный центр в Иджеване, который круглосуточно информируют мировую общественность об «агрессивных» действиях Азербайджана.

- Ранее обычно столкновения возникали на линии разграничения между азербайджанскими и армянскими силами в Карабахе, и именно главная проблема – почему сейчас столкновения произошли именно на международно признанной границе?

- Во-первых, столкновения и ранее бывали на этом и соседних участках, недавно в Казахе был ранен военнослужащий азербайджанских вооруженных сил, и в Товузе эти обстрелы, причем, гражданского населения очень частые. С нашей стороны села находятся в непосредственной близости от линии конфронтации, почти впритык к границе. И нам невыгодно здесь усиление напряжения, тем более какие-то боевые действия, так как страдает гражданское население. Армения уже не в первый раз совершает военные провокации на границе. В последние несколько месяцев в результате этих военных провокаций погибли наши военнослужащие, а также гражданские лица.

Кстати, отвечая по поводу вопроса о «международно признанной границе». На границах между Азербайджаном и Арменией не было делимитации, и они не признаны на международном уровне. Это просто административная граница. Что касается того, зачем это делается, то вероятное намерение враждебных сил состояло в том, чтобы получить дополнительный контроль над территорией, которая обеспечивает тактическое превосходство и держит окружающие деревни под постоянным давлением. Кроме того, контроль над Товузским районом для армян очень важен, так как рядом проходят межгосударственные коммуникации и мегапроекты – газопровод через Грузию в Турцию, железная и автомобильная дороги. По мнению ряда экспертов, армянской стороне хочется представить Азербайджан как агрессора, посягающего на армянские территории, поэтому нынешняя провокация устроена на в зоне оккупации, а на госгранице.

- Армения является членом ОДКБ, какой является реакция союзников Армении по этой организации и попытается ли Армения втянуть в войну с Азербайджаном союзников (в ОДКБ входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан)?

- Конечно, она попыталась. Вся эта провокация и осуществлена на административной границе с целью привлечения внимания ОДКБ и проверки их союзнических обязательств. Это и было прямой целью армянской стороны – привлечь эти страны, с которыми у Азербайджана прекрасные отношения, к своим военным авантюрам и заручиться их поддержкой. А в случая отказа – обвинять ОДКБ в невыполнении союзнических обязательств. Реакция была следующей – сначала было объявлено заседание, потом его отменили. И заявлений со стороны ОДКБ никаких не было. По всей видимости, союзники поняли провокационную политику Армении и решили дистанцироваться от этой агрессивной политики. Азербайджан готов предоставить убедительные факты, и об этом сказал господин Президент на заседании СБ, того, что Армения первой начала провокацию на этом участке границы.

- Армения подает информацию таким образом, что именно азербайджанцы ворвались на армянскую территорию, как бы Вы прокомментировали эти сообщения?

- Я уже частично на это ответила. Поймите, с нашей стороны – Товуз, это густонаселенный район, села приближаются впритык к государственной границе. Сельчане проводят сезонные сельскохозяйственные работы. А с той стороны – на обширной местности пустые, безлюдные участки. И расположены лишь опорные огневые пункты армянской стороны. Причем, на высотах. Вот и делайте вывод: кто заинтересован в эскалации напряженности.

Задача азербайджанских подразделений на данной местности одна – защита местного населения, безопасности гражданских лиц, наших матерей, женщин и детей.

- Возможна ли дальнейшая эскалация и на что рассчитывает Армения, ведь, по всем данным, если исключить главного союзника Еревана – Россию, то Азербайджан намного сильнее, чем Армения в военном плане?

- Возможна. Но не по нашей вине. Азербайджанская армия уничтожает только военные объекты в глубине обороны, это подтверждается на официальных сайтах минобороны, жилых населенных пунктов на армянской стороне границы в Тавушском районе Армении нет. Наши военные, в отличие от армянских, никогда не поднимают руку на гражданское населения. В отличие от армянских военных и снайперов, от рук которых в Товузе, Казахе, Физули и других приграничных районов уже погибли десятки мирных граждан, и среди них женщины и дети. Достаточно вспомнить маленькую Захру Гулиеву и ее бабушку Аллахвердиеву Сахибу, которые были убиты армянами во время обстрела армянскими ВС из минометов и станковых гранатометов ее родного села Алханлы Физулинского района. В этом году ей исполнилось бы 4 года.

А на что рассчитывает Армения? Наверное, на помощь извне. Например, в Армению поставляется современное оружие, модернизируются системы войскового ПВО, чего сама Армения сделать бы не смогла – нет ни специалистов, ни мощностей… Мы войны не хотим и никогда не хотели. Мы не захватили ни пяди чужой земли. Это Армения оккупировала Нагорный Карабах и 7 районов за его пределами, провела там этническую чистку. Почти 1 млн человек стали беженцами на родной земле. Азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией

- Какая ситуация сейчас в Азербайджане, насколько пандемия, экономический кризис и снижение спроса на нефть в мире с одновременным резким падением цен нанесло удар экономике страны (кстати, российские эксперты утверждают, что именно экономический кризис как в Армении, так и в Азербайджане стимулировал обе страны к обострению конфликта

- Нормальная ситуация. Несмотря на кризис и пандемию, экономика работает, подушка безопасности в виде золотовалютных резервов и накоплений в Нефтяном фонде достаточная, чтобы правительство выполняло все социальные обязательства, помогало временно неработающим в условиях пандемии и даже предоставляло многомиллионные кредиты дружественным странам, таким как Украина.

Кстати, хотелось бы выразить глубокую признательность уважаемому МИДу Украины за четкую и принципиальную позицию в поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно-признанных границах на основе общепризнанных принципов и норм международного права, а также Резолюций Совета Безопасности ООН № 822, 853, 874 и 884. Позиция была выражена отчетливо в следующих заявлениях МИДа Украины от 13 июля 2020 года по вопросу обострения ситуации на армяно-азербайджанской государственной границе в Товузском направлении и от 31 марта 2020 года по непризнанию так называемых президентских и парламентских выборов на территории Нагорного Карабаха, Азербайджана.

В заявлении МИД Украины не было ничего необычного, мы всегда поддерживаем территориальную целостность друг друга. Но вы видите, какая неадекватная реакция армянской стороны, которая явно демонстрирует свое пренебрежение нормами международного права, свое наплевательское отношение к территориальной целостности своих соседей. Мало того, что был вызван посол вашей страны на ковер в Ереване, так еще выяснилось, что бесчинствующая толпа молодчиков забросала посольство Украины борщом, какими-то тухлыми яйцами и так далее, и устроило перед вашим посольством провокацию. О чем это говорит? Ведь вы же не сказали в своем заявлении ничего необычного. Вы просто заявили о поддержке территориальной целостности и резолюций Совета безопасности ООН, которые признаны всем миром. Всем, кроме Армении.

- Азербайджан помогает нефтью белорусским нефтеперерабатывающим заводам, также активно действует в сфере добычи и поставки на экспорт газа, опередил Россию по поставкам газа в Турцию, насколько эти факты составляют угрозу планам России?

- Ничего не знаю про угрозу. Азербайджан всегда выступал за диверсификацию поставок нефти и газа на международной арене. Мы с 1994 года разрабатываем свои нефтяные и газовые месторождения, построили несколько нефтепроводов. Сейчас благодаря нефтепроводам «Дружба» и «Одесса-Броды» идут поставки нефти в Белоруссию. Скоро в Европу пойдут и большие объемы азербайджанского газа.

При этом мы ни с кем не конкурируем и не кофронтуем. Мы действуем исходя из собственных национальных интересов.

- Насколько активно развиваются сегодня азербайджанско-украинские отношения, после визита в Баку президента Владимира Зеленского?

- Очень активно и доверительно. Гуманитарная помощь и кредит, участие в инвестиционных программах, совместные рабочие группы. Торговые дома в обеих странах. Я как новый посол, буду всячески способствовать развитию как торгово-экономических, так и культурных отношений между двумя родными мне народами. Наша дружба проверена временем.