Гюнай Эльмаргызы: «Коронавирус забрал у меня самого родного человека» - ФОТО 

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Глава пресс-службы Управления Приморского бульвара Гюнай Эльмаргызы рассказала в социальной сети Facebook о том, что ее бабушка умерла от COVID-19.

«Всегда спрашивают о том, забрал ли коронавирус кого-то из ваших родных? У меня забрал. Случилось это несколько часов назад. Он забрал у меня самого родного человека, мою последнюю память о детстве – бабушку. Моя сильная, жизнерадостная, смелая, красивая бабушка преодолела все трудности за 87 лет жизни. Но вирус победить не смогла.

Прости, бабушка, что не смогла уберечь тебя. Но я тебя не прощу, так как, пройдя столько трудностей, ты оказалась побежденной вирусом», - пишет Г.Эльмаргызы в социальной сети Facebook, призывая всех беречь себя и близких от вируса.

По данным на 17 июля, в Азербайджане выявлен 471 новый случай инфицирования коронавирусом, скончались семь человек, излечились 549. В целом в стране 26 636 человек были заражены коронавирусом, 17 805 из них вылечились, 341 - умер, а 8490 находятся на лечении в специальных больницах.

Феликс Вишневецкий