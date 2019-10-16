Лейла Абдуллаева о визите сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ осуществляют свою посредническую деятельность по разрешению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе существующего мандата, согласие на который было дано и азербайджанской стороной.

Как сообщает 1news.az об этом заявила глава пресс-службы МИД АР Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос о том, что маршрут совершающих визит в регион сопредседателей МГ ОБСЕ пролегает из Еревана в Карабах и только потом в Баку. Согласован ли он с обеими сторонами конфликта?

По ее словам, нынешний визит сопредседателей МГ ОБСЕ является их очередной поездкой в рамках осуществления указанного мандата.

«Хотели бы отметить, что сопредседатели, осуществляя свои визиты, традиционно поддерживают контакты как с армянской, так и с азербайджанской общинами Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики.

Подобные поездки совершались неоднократно и ранее, и рассматриваются нами как деятельность в рамках предпринимаемых усилий по урегулированию конфликта на основе норм и принципов международного права в рамках соблюдения территориальной целостности Азербайджанской Республики», - указала она.

Минская группа ОБСЕ остается основной платформой для переговоров между Арменией и Азербайджаном по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Однако, несмотря на усилия международных посредников, этот конфликт остается неразрешенным более 20 лет.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.