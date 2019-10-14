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Посредники по Нагорному Карабаху прибыли в Ереван

14 Октября, 2019 в 20:03 ~ 1 минута на чтение 456
Посредники по Нагорному Карабаху прибыли в Ереван

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта прибыли в Ереван, сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«Сегодня и завтра в Армении будут находиться посредники Минской группы ОБСЕ, которые прибыли с региональным визитом», - сказала Нагдалян, сообщают армянские СМИ.

Минская группа ОБСЕ остается основной платформой для переговоров между Арменией и Азербайджаном по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Однако, несмотря на усилия международных посредников, этот конфликт остается неразрешенным более 20 лет.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

А.А.

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