Министерство здравоохранения доставляет эти лекарства на дом - ФОТО - ВИДЕО

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Министерство здравоохранения начало поставки лекарств пациентам, заразившимся коронавирусом и получающим лечение на дому.

Об этом сообщил руководитель аппарата Министерства здравоохранения Надир Зейналов на последнем брифинге Оперативного штаба. Люди, которые получили препараты, делятся информацией об этом в социальных сетях.

Одна женщина, не захотевшая раскрывать своего имени, рассказала порталу Qafqazinfo, что Министерство здравоохранения предоставило ее семье лекарства, которые нельзя найти в аптеках: «Как только у моей матери вышел положительный результат теста, нам позвонили из TƏBİB. Сообщили, что с нами свяжется участковый врач. Потом, в течение одного-двух дней медсестра пришла и положила лекарства в блоке, а мы их оттуда забрали».

Отметим, что член Рабочей группы Министерства здравоохранения Азербайджана по борьбе с коронавирусом Сабина Бабазаде заявила в своем выступлении, что при легкой форме заболевания пациентам выписываются следующие препараты: витамины С, Е, D3, магний, селен, парацетамол. Она подчеркнула, что лекарства должны назначать только врачи.

Более подробную информацию о том, как проходит лечение больных коронавирусом в домашних условиях в Азербайджане, можно узнать из видеорепортажа, опубликованного Министерством здравоохранения.

Лейла Мамедова