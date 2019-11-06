Мисир Марданов о «süpürgə pulu» в школах и о том, где он хранит свои деньги - ВИДЕО

В Сеть выложен очередной выпуск программы «3D» на ITV, гостем виртуального ведущего стал бывший министр образования Мисир Марданов.

Как сообщает 1news.az, отвечая на вопрос ведущего программы Дадаша Дадашлинского, почему было недовольство системой образования в бытность его министром, М.Марданов сказал, что образование – это такая сфера, что нигде в мире все люди не бывают довольны ею.

«Поэтому в период моей деятельности были довольные и недовольные, так и сегодня, так будет и в будущем», - сказал он, отметив, что в Азербайджане нет такой семьи, которая не имела бы отношения к сфере образования.

В программе он пояснил, почему в большинстве случаев оставляет вопросы журналистов без ответа. «Журналисты, чтобы выяснить мое мнение, намеренно хотят вовлечь меня в политику. Эти вопросы предвзятые и поэтому не хочу на них отвечать. Поэтому я говорю, чтобы мне не задавали такие вопросы. Я готов ответить на любые вопросы, связанные с моей нынешней деятельностью», - сказал он.

Экс-министр выразил отношение и к вопросу о сборах так называемых «süpürgə pulu» (сборы на веник) в учебных заведениях.

«И в тот период этот вопрос при поддержке сил, которым я не нравился, раздувался различными журналистами. Такие шаги предпринимались для того, чтобы дискредитировать учителей. И сейчас я считаю, что для этого не было никаких серьезных оснований», - сказал он.

Ведущий поднял тему о том, что после того, как люди уходят с должности, выясняется, что у них есть миллионы, миллиарды. «А в каком банке вы держите свои деньги», - спросил Дадаш Дадашлинский.

«Когда я был министром и когда не был, не имел каких-либо связей с банками. Все, что у меня есть, было в моем доме, в кармане, а сейчас на карточке», - сказал он.

Напомним, что главной целью столь необычного проекта являлось заменить реального ведущего интеллектуальной 3D моделью по имени Дадаш Дадашлинский, получить ответы на интересующие аудиторию вопросы.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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