Назначен новый командующий Военно-морскими силами Азербайджана

В Министерстве обороны произошло новое кадровое назначение.
Как сообщает Report, в этой связи было подписано соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, командующим военно-морскими силами Азербайджана был назначен контр-адмирал Субхан Камал оглы Бекиров.
Ранее он занимал должность заместителя командующего военно-морскими силами.
Следует отметить, что распоряжением, подписанным президентом Ильхамом Алиевым 25 июня, С.Бекирову было присвоено высшее воинское звание контр-адмирал.
Напомним, что командующим военно-морскими силами в течение нескольких лет был капитан 1-го ранга Заур Гумметов.
Источник: Report