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Назначен новый командующий Военно-морскими силами Азербайджана

29 Июня, 2020 в 23:13 меньше минуты на чтение 1645
Назначен новый командующий Военно-морскими силами Азербайджана

В Министерстве обороны произошло новое кадровое назначение.

Как сообщает Report, в этой связи было подписано соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, командующим военно-морскими силами Азербайджана был назначен контр-адмирал Субхан Камал оглы Бекиров.

Ранее он занимал должность заместителя командующего военно-морскими силами.

Следует отметить, что распоряжением, подписанным президентом Ильхамом Алиевым 25 июня, С.Бекирову было присвоено высшее воинское звание контр-адмирал.

Напомним, что командующим военно-морскими силами в течение нескольких лет был капитан 1-го ранга Заур Гумметов.

Источник: Report

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