Новруз Мамедов встретился с первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири - ФОТО

Премьер-министр Азербайджанской Республики Новруз Мамедов в рамках визита в Туркменистан встретился с первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири.

На встрече премьер-министр отметил успешное развитие двусторонних отношений, подчеркнул высокий уровень политических связей. Новруз Мамедов констатировал расширение экономического сотрудничества, реализацию важных проектов между странами.

Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири сказал, что экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Ираном успешно развивается, отметил значение реализации совместных проектов для сотрудничества как на двустороннем, так и в региональном уровне.

Стороны отметили, что встреча, которая состоится в Сочи в рамках Саммита Азербайджан-Россия-Иран на уровне глав государств, имеет важное значение для регионального сотрудничества наших стран.

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в различных сферах, состоялся обмен мнениями о развитии связей.

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