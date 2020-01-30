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Операция «Koca Yusuf»: Граждан Азербайджана и Турции эвакуируют из Уханя на турецком самолете

Сегодня в 12:23 ~ 2 минуты на чтение 586
Операция «Koca Yusuf»: Граждан Азербайджана и Турции эвакуируют из Уханя на турецком самолете

35 граждан Турции и 10 граждан Азербайджана будут эвакуированы из китайского Уханя, где произошла вспышка коронавируса.

Как сообщает Hürriyet, они будут вывезены из Уханя на военно-транспортном самолете «Koca Yusuf», переоборудованном под медицинский самолет. Точно так же названа организованная турецким правительством операция по эвакуации.

Доставленные в Турцию граждане после медицинского осмотра получат спецодежду и будут помещены в двухнедельный карантин, сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.

Эвакуировать вместе с турецкими гражданами и азербайджанских граждан правительству поручил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «В Китае находятся граждане Азербайджана. Они хотят вернуться. Примите меры и учтите пожелания наших азербайджанских братьев. Привезем их в Турцию», - процитировал ранее Эрдогана CNN Türk.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны, возбудителем которой стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, началась в конце декабря.

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество зараженных — до 7 711. Как сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР, днем ранее официально сообщалось о 5 974 заболевших и 132 умерших.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй), возбудителем которой стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, началась в конце декабря. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; а также в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии.

1news.az

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