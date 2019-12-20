Открыта регистрация в маршалы на Гран-при Азербайджана 2020 года

Бакинский Клуб Маршалов (БМК) при Операционной Компании Baku City Circuit (BCC) начал регистрацию маршалов на пятый по счету Гран-при Азербайджана Формулы 1, который пройдет 5-7 июня 2020 года.

На предстоящий бакинский этап Формулы 1 планируется привлечь 1300 маршалов, включая 100 человек из-за рубежа.

Лица старше 21 года, желающие стать частью Чемпионата мира по автогонкам, могут присоединиться к Маршальской программе по данной ссылке http://marshals.bakucitycircuit.com/#/login

Глава отдела спортивных операций BCC и руководитель БМК, Чингиз Мехдиев отметил, что Бакинский Клуб Маршалов добился больших успехов: «С первого года проведения гонки Формулы 1 в Баку, местных маршалов насчитывалось 100 человек, тогда как сегодня число членов клуба маршалов составляет 1800.

В результате проводимых в рамках Маршальской программы интенсивных тренингов, местные маршалы, которые сегодня отличаются своим профессионализмом, ежегодно принимают участие в гоночных этапах Формулы 1 как в Баку, так и за рубежом.

С каждым годом совершенствуются навыки местных маршалов и мы верим, что маршальский корпус Азербайджана справится с поставленными задачами на высоте в гонке следующего года. Приглашаю всех любителей автогонок принять участие в маршальской программе и своевременно пройти регистрацию».

Помимо возможности стать неотъемлемой частью команды организаторов 2020 Гран-при Азербайджана Формулы 1, успешные кандидаты также смогут почувствовать заряд и всплеск эмоций от непосредственного нахождения вблизи трассы.

По результатом успешной организации гонки Формулы 1, все маршалы будут вознаграждены международной лицензией от Азербайджанской Автомобильной Федерацией, которая в будущем даст право участвовать на гонках Формулы 1, организуемых как в Азербайджане, так и в других странах.

Подробную информацию о деятельности, а также o программе маршала можно получить на официальном сайте http://bakumarshalsclub.az и на официальной странице в Facebook - https://www.facebook.com/BakuMarshalsClub/