Парвиз Шахбазов: Важно продолжить расширение формата ОПЕК+

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Важно продолжить расширение формата ОПЕК+.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе международной конференции «Глобальная энергетика и международные политические риски», проведенной Международным дискуссионным клубом «Валдай» совместно с Азербайджанским центром анализа международных отношений.

«В этой чрезвычайной ситуации основная миссия стран-производителей заключается в обеспечении функционирования формата ОПЕК + в качестве стабильного и эффективного механизма выполнения обязательств. Стабильность на рынке нефти отвечает интересам всех его участников. Вот почему я думаю, что важно продолжать расширять формат ОПЕК +, привлекая другие страны-производители», - сказал министр.

Шахбазов считает, что трехмесячный результат выполнения соглашения ОПЕК + по сокращению добычи нефти, включая июль, станет основой для дальнейших шагов.

Азербайджан привержен своим обязательствам и будет продолжать играть свою роль в обеспечении стабильности на рынке нефти, добавил он.

Говоря об общей ситуации на энергетическом рынке, министр энергетики Азербайджана отметил, что COVID-19 является одним из ключевых факторов, приводящих к изменениям в мировой энергетической системе.

«Глобальная энергетическая система долгое время развивалась в совершенно другой, более устойчивой, предсказуемой и определенной среде. В условиях ценовой войны и пандемии мир столкнулся с ситуацией, когда прогноз экономического роста и спроса на нефть на 2020 год стал нереальным. Сегодняшние геополитические риски влияют на цену нефти. Рынок нефти становится непредсказуемым. И есть неопределенность по поводу того, когда баланс спроса и предложения будет восстановлен », - добавил он.

В то же время замедление роста мировой экономики и снижение экономической активности оказывают серьезное давление на спрос, отметил министр.

«Ожидается, что во второй половине года этот нисходящий тренд будет замедлен. В ситуации неопределенности мы не можем ожидать восстановления спроса. По некоторым оценкам, нам потребуется не менее двух лет, чтобы стабилизировать рынок », - сказал Шахбазов.