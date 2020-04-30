Шахин Сеидзаде: Предпринимаются меры по решению проблем застрявших в Мавритании азербайджанских моряков

~ 2 минуты на чтение 317

Принимаются меры по возвращению четырех азербайджанских моряков, работающих в Мавритании по приглашению иностранной компании и столкнувшихся с серьезными трудностями.

Об этом сообщил 1news.az депутат Милли Меджлиса Азербайджана, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан - Мавритания Шахин Сеидзаде.

«Некоторое время назад четверо азербайджанских моряков, которые отправились на работу в Исламскую Республику Мавританию, столкнулись с некоторыми проблемами.

Как руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан - Мавритания я связался с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Мавритании с резиденцией в Марокко Октаем Гурбановымпо этому вопросу. Информируя нас о ситуации и положении наших моряков оперативно и подробно, посол отметил, что были приняты необходимые меры для решения проблем наших граждан и скорейшего их возвращения в страну», - отметил депутат.

По сообщению пресс-службы Государственного морского агентства, Министерство иностранных дел Азербайджана совместно с Государственным комитетом Азербайджанской Республики по работе с диаспорой и агентством поддерживает регулярные контакты с моряками, принимаются соответствующие меры для устранения их проблем.

«Принимая во внимание невозможность возвращения моряков в страну из-за введения специального карантинного режима в Мавритании и Азербайджане из-за пандемии коронавируса, закрытия границ, запрета на поездки, предпринимаются необходимые эффективные шаги для решения их повседневных проблем и трудностей. Возвращение моряков будет обеспечено при первой возможности после окончания карантинного режима», - говорится в сообщении.

Депутат выразил благодарность дипмиссии, Госкомитету по работе с диаспорой и Государственному морскому агентству за их усилия по эффективному и профессиональному решению проблем наших граждан.

Читайте по теме:

Четверо азербайджанских моряков застряли в Мавритании

1news.az