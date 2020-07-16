Президент Ильхам Алиев: «Наша дипломатия должна быть наступательной»

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 июля принял Джейхуна Байрамова в видеоформате в связи с назначением его министром иностранных дел.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В ходе беседы глава государства подчеркнул, что азербайджанская дипломатия должна быть наступательной, полностью обеспечивающей национальные интересы.

«Я говорил об этом. Но часто мы видим противоположное. Видим, что основным становится принцип соглашательства, национальные интересы остаются в стороне, предпринимаются попытки кому-то понравиться. Есть много информации об этом. Поэтому держите этот вопрос под контролем. Нам нужны дипломатические кадры, которые будут профессионалами, привязанными к национальным ценностям, национальному духу, которые будут защищать страну.

Что касается наших основных приоритетов во внешней политике, то отмечу, что я сделал достаточно обширное заявление для общественности об этом. И сегодня вновь хочу сказать, вы как новый министр и азербайджанская общественность должны вновь услышать. Наши приоритеты – отношения с соседними странами, которые построены на очень здоровой основе.

Жизнь и ход событий показали, что это очень правильная позиция. Политика соседних государств в отношении Азербайджана также очень позитивная. Мы построили эту политику на основе дружбы, добрососедских отношений. Ни с одной соседней страной, за исключением, конечно же, Армении, у нас нет проблем. Оставшиеся нам с прошлого проблемы уже решены. В ряде случаев круги определенных стран искусственно пытаются создать некоторые проблемы, но никакого эффекта от этого нет.

Отношения с соседними странами для нас носят стратегический характер. Мы живем в одном регионе, мы соседи и будем ими всегда. В то же время, естественно, азербайджанцы, живущие в соседних странах, в этих отношениях занимают особое место, так как их спокойное проживание для нас очень важно. И в этом отношения с соседними странами имеют особое значение. Эти отношения во всех сферах – политике, экономике, энергетике, транспорте, культуре и т.д. – можно оценить высоко. Могу сказать, что наши отношения с соседями носят образцовый характер. Потому что происходящие в мире процессы показывают, что в некоторых случаях в отношениях между соседями есть проблемы.

Как вы знаете, мы действуем и формате трехстороннего сотрудничества с соседними странами. Мы были инициаторами подобного формата. Подобное сотрудничество в различных конфигурациях оказывает положительное влияние на региональную безопасность, являясь залогом реализации экономических, энергетических, транспортных проектов. Поэтому отношения с соседними странами и в дальнейшем будут приоритетом деятельности Министерства иностранных дел», - подчеркнул Ильхам Алиев.

Тимур Рзаев

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