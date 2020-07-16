Президент Ильхам Алиев принял нового главу МИД Азербайджана - ФОТО

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16 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в видеоформате Джейхуна Байрамова в связи с назначением его министром иностранных дел.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, глава государства выступил на приеме.

Выступление Президента Ильхама Алиева:

-Сегодня я назначаю вас на должность министра иностранных дел. Уверен, что вы оправдаете это высокое доверие. Хотя эта сфера для вас нова, у вас достаточно большой управленческий опыт, вы работали на различных должностях, в том числе в должности министра.

Наряду с этим, я неоднократно определял основные направления, связанные с внешней политикой Азербайджана, выступал с заявлениями об этом. Наша внешняя политика открыта. Мы открыто заявляем о наших внешнеполитических приоритетах и проводим последовательную политику для достижения поставленных целей. Построение равноправных отношений со всеми странами на основе взаимного уважения и доверия – один из основных наших приоритетов. Считаю, что в последние годы Азербайджан добился больших успехов в этой области. Азербайджан является достойным членом мирового сообщества. Уважение к нам в мире растет. Это наглядно подтверждает поддержка, которую международное сообщество оказывало Азербайджану в разное время. Возрастает наша роль в мире, без участия нашей страны, обеспечения ее интересов реализация какого-либо проекта в регионе невозможна. Благодаря нашей политике Азербайджан с годами обретает все больше друзей. Неслучайно сегодня наши международные позиции достаточно прочны.

Конечно, сегодня я еще раз отмечу основные приоритеты, связанные с внешней политикой. Но прежде хочу сказать, что в первую очередь необходимо оздоровить обстановку в системе министерства. Прежде всего, надо провести анализ, принять практические меры для устранения недостатков. В кадровой политике основой должны быть не личные знакомства, симпатии, дружеские связи, а профессионализм, патриотизм и национальные ценности. Необходимо выдвигать профессиональные, привязанные к Родине, образованные и способные достойно защищать интересы Азербайджана кадры. В министерстве следует на должном уровне обеспечить координацию между различными управлениями, в том числе руководящими работниками. Я буду ждать от вас предложений о принятии дополнительных мер для деятельности министерства.

Необходимо серьезно проанализировать работу, проводимую в наших зарубежных представительствах, определить коэффициент полезного действия работы посольств. Порой люди, работающие в наших посольствах, равнодушно относятся к своему делу, проявляют пассивность, не могут защищать и обеспечивать интересы нашей страны на должном уровне. Не могут довести до широкой общественности правду о нашей стране, либо не хотят этого делать. Не могут дать должного ответа на клеветнического обвинения, периодически звучащие в адрес Азербайджана, либо не хотят делать этого. Поэтому все эти вопросы, конечно, должны занять важное место в вашей повседневной деятельности. Наши представители за рубежом, дипломаты должны полностью обеспечивать интересы страны. Могу сказать, что большинство работающих за рубежом наших дипломатов отвечает высоким критериям. Но, анализируя ситуацию, в первую очередь, следует обращать внимание на просчеты. Наши посольства должны находиться в тесном контакте с проживающими, действующими за рубежом азербайджанскими общинами. Они должны вносить вклад в дело координации диаспорских организаций с тем, чтобы и диаспорские организации, и посольства обеспечивали интересы Азербайджана и доводили азербайджанские реалии.

Необходимы тесные контакты с зарубежными средствами массовой информации. Следует немедленно адекватно, а не формально реагировать на порой публикуемые ложные сообщения об Азербайджане, так как во многих случаях мы этого не видим. Без моего вмешательства намеренно распространяемые и не имеющие никакого основания слухи о нашей стране не опровергаются. Либо не хотят заниматься этим делом, либо получают другие указания. Не секрет, что сегодня против Азербайджана ведется организованная и скоординированная грязная кампания. Гражданам Азербайджана хорошо известны источник и причины этой кампании. Тому имеется много причин, одна из них – это то, что мы проводим независимую политике, опирающуюся на национальные интересы, и наше достойное поведение. Дается ли адекватный ответ на эту кампанию? Не дается. Некоторые антинациональные элементы за рубежом своей деятельностью, грязными делами, заявлениями грубо нарушают законы стран, в которых живут, призывают к террору, стремятся к изменению конституционного строя. Все это – вопросы, закрепленные в законодательстве, в том числе уголовном кодексе, не только Азербайджана, но и многих стран, поэтому люди, совершившие это преступление, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Но уделяют ли внимание этому вопросу наши дипломатические представительства за рубежом? Могу сказать, что нет. Не хотят связываться, портить с кем-то отношения. Порой в странах, где работают, они защищают интересы не Азербайджана, а этих стран, чтобы показаться с хорошей стороны их высокопоставленным представителям.

Еще раз хочу сказать: мы предпринимаем практические шаги для формирования нормальных дружественных и партнерских отношений со всеми странами. Но это не означает, что интересы своей страны, своего народа должны оставаться в стороне. Некоторые наши дипломаты за рубежом превращаются в посланников стран, в которых работают. Этому надо положить конец. Это тоже проявление ошибочной кадровой политики. Некоторые дипломаты изменили государству, совершили предательство и не скрывают этого. Находятся под контролем спецслужб стран, где проживают. У нас достаточно информации. Абсолютное большинство элементов, ведущих сегодня грязную кампанию против Азербайджана, представляющихся азербайджанцами, а по сути ведущих себя хуже армян, находятся под контролем спецслужб стран, где проживают. Получают от них деньги и инструкции. У нас достаточно информации по данному вопросу. Наши органы спецслужб неоднократно информировали об этом органы спецслужб партнерских стран. Говорили: мы знаем, что такого-то человека направляете вы, такому-то предоставили дом, грязные выступления такого-то человека пишутся в вашем учреждении. Мы знаем все это. Еще раз хочу сказать, что это свидетельствует о лицемерии этих стран. Я неоднократно говорил об этом. С одной стороны, нам отправляют дружеские сигналы, в лицо говорят о партнерстве, а на самом деле ведут против нас кампанию. Цель этого - ослабить Азербайджан, пошатнуть его, запятнать, распространять несусветную ложь о руководителях Азербайджана. Но жизнь уже показывает, что это абсолютно бессмысленно, потому что азербайджанский народ хорошо все знает. Знает, что сегодня в нашей деятельности интересы азербайджанского народа превыше всего. Вполне вероятно, что именно поэтому против нас порой используются такие грязные методы. Знаете, в различные времена содержание и формы этих методов менялись. В свое время на нас совершались нападки через «независимые» неправительственные организации. В то время как всем хорошо известно, из каких источников финансируются эти неправительственные организации, - они финансируются внешнеполитическими органами крупных государств. Определенное время грязную кампанию против нас проводили средства массовой информации зарубежных стран – как электронные, так и печатные средства массовой информации. Нам известно, из каких источников финансируются эти средства массовой информации. Это ничего не дало, напротив, азербайджанская общественность прекрасно осознавала, понимала, какова цель этого – ослабить Азербайджан, создать в Азербайджане хаос, вернуть его в начало 1990-х годов, после чего, используя эти возможности, обеспечить свои интересы. А когда это не прошло, прибегли к очередным грязным методам. Антинациональные элементы, представляющиеся азербайджанцами, но превратившиеся в символы морального уродства, сегодня под руководством иностранных спецслужб ведут грязную кампанию против Азербайджана. Это – продуманная политика, цель которой на самом деле заключается в том, чтобы подорвать национальные ценности, которые азербайджанский народ хранил веками, расшатать наши моральные устои, так как менталитет азербайджанского народа отрицает это. Никогда в нашей истории не использовались такие грязные методы, ложь, клевета. Это импортируется к нам извне. Поэтому нашим дипломатам необходимо действовать против этого. Нельзя работать по принципу «не трогай меня - не трону тебя». К сожалению, в последнее время этот принцип играет основную роль в нашем Министерстве иностранных дел.

Я говорил, что наша дипломатия должна быть наступательной, необходимо полностью обеспечивать национальные интересы. Но зачастую мы видим обратное. Видим, что за основу берется принцип соглашательства, прилагаются усилия к тому, чтобы, отставив в сторону национальные интересы, кому-то понравиться. У меня достаточно информации об этом. Поэтому держите эти вопросы в поле зрения. Нам нужны такие дипломатические кадры, которые обладали бы профессионализмом, национальным духом, были привязаны к национальным ценностям, могли защищать нашу страну.

Что касается основных наших приоритетов, связанных с внешней политикой, то должен отметить, что я достаточно много говорил о них общественности. Сегодня еще раз хочу сказать. Вы как новый министр должны еще раз услышать это от меня, должна услышать и азербайджанская общественность. Отношения с соседними странами являются приоритетом для нас. Они выстроены на очень здоровой основе. Жизнь и ход событий показывают, что это очень правильная политика. Политика соседних стран в отношении Азербайджана тоже очень позитивная. Мы построили эту политику на принципах дружбы и добрососедства. Таким образом, ни с одним соседним государством, естественно, за исключением Армении, у нас нет никаких проблем. Проблемы, оставшиеся с прошлого, решены. Порой определенные круги некоторых стран пытаются искусственно выдумать какие-то проблемы, но это тоже абсолютно бесполезно.

Наши отношения с соседними государствами носят стратегический характер. Мы живем в одном регионе, являемся соседями, и это соседство будет вечным. В то же время азербайджанцы, проживающие в соседних странах, конечно, занимают особое место в этих отношениях, и их спокойная жизнь для нас, естественно, очень важна. С этой точки зрения отношения с соседними странами также представляют особое значение. Эти отношения можно высоко оценить во всех сферах – политической, экономической, энергетической, транспортной, культурной. Могу сказать, что наши отношения с соседями носят образцовый характер, так как происходящие в мире процессы показывают, что порой отношения между соседями бывают проблемными.

Как вам известно, с соседними странами мы осуществляем деятельность также в формате трехстороннего сотрудничества. Должен сказать, что инициаторами трехстороннего формата тоже были мы. Сегодня со всеми соседями осуществляется формат трехстороннего сотрудничества в различных конфигурациях, что, с одной стороны, оказывает позитивное влияние на региональную безопасность, а с другой, - создает благоприятную почву для реализации экономических, энергетических, транспортных проектов. Поэтому отношения с соседними странами и впредь будут оставаться приоритетом в деятельности Министерства иностранных дел.

У нас очень хорошие отношения также со странами-членами Организации исламского сотрудничества. Азербайджан является частью мусульманского мира, самую большую поддержку от нас в международных организациях получают именно мусульманские страны, они тоже больше всех поддерживают нас. Недавно Организация исламского сотрудничества выступила с заявлением в связи с очередной военной провокацией Армении, поддержала справедливую позицию Азербайджана, и мы высоко оцениваем это. В Азербайджане проведено множество мероприятий по линии Организации исламского сотрудничества. Я участвовал во многих саммитах и всегда в своих выступлениях, своей деятельности уделял внимание развитию сотрудничества, солидарности в исламском мире, прилагал усилия к этому. Азербайджан прилагает все усилия для смягчения или же устранения разногласий между некоторыми мусульманскими странами. В некоторых случаях эти усилия приводят к хорошим результатам, так как в первую очередь мусульманскому миру нужна солидарность, чтобы мы могли строить свое будущее с традиционными друзьями на здоровой основе.

Тюркоязычные государства – это братские для нас страны, у нас прекрасные отношения со всеми тюркоязычными государствами. Как вам известно, в настоящее время Азербайджан председательствует в Совете сотрудничества тюркоязычных государств. Должен также отметить, что саммиты тюркоязычных стран проводятся уже много лет. Саммиты стали проводиться сразу после того, как Азербайджан и другие постсоветские страны обрели независимость. Совет сотрудничества тюркоязычных государств как организация был создан в городе Нахчыван. Организация была создана на одном из саммитов, проведенных в Азербайджане, Нахчыване, и в настоящее время она наращивает свой потенциал. Должен также отметить, что Совет сотрудничества тюркоязычных государств также распространил заявление в поддержку Азербайджана в связи с произошедшим недавно пограничным конфликтом.

На прочной основе построены также наши связи с Европейским Союзом. Азербайджан подписал документы о стратегическом партнерстве с девятью государствами-членами Европейского Союза. Это – треть Европейского Союза. В настоящее время идет работа над новым соглашением между Европейским Союзом и Азербайджаном. Значительная часть соглашения согласована. Вы немедленно займитесь этим вопросом и обратите внимание на вопросы, которые пока еще не согласованны. Считаю, что Азербайджан проявил максимальный конструктивизм, и сегодня есть еще несогласованные вопросы. Могу сказать, что принять это в нынешней форме нам будет очень сложно и бессмысленно, так как я говорил, что мы должны подписать новое соглашение, чтобы лучше защищать, обеспечивать свои интересы, так же, как и противоположная сторона. Они хотят подписать это соглашение с Азербайджаном, чтобы защитить и обеспечить свои интересы. Это естественно. Однако эти интересы должны сочетаться. То есть, мы никогда не подпишем соглашение, не устраивающее нас или же могущее создать для нас какую-то проблему. Это бессмысленно, не имеет никакого значения. Мы должны информировать азербайджанский народ о том, для чего мы это делаем. Мы делаем это для того, чтобы были лучшие условия, появились лучшие возможности для сотрудничества, чтобы открылись более широкие возможности для нашего народа. Было бы неправильно подписывать соглашение только ради его подписания. Наша позиция абсолютная открытая. Я заявляю сегодня об этом всей общественности.

Считаю, что место для компромисса есть. Но нужны доброе намерение и взаимная воля. У азербайджанской стороны такая воля есть. Надеюсь, что переговоры будут успешно продолжаться. Необходимо также учесть, что в настоящее время сформирован новый состав Европейской комиссии, и нам, конечно, следует более точно определить для себя статус отношения Европейского союза к Азербайджану. Мы с самого начала придерживались той позиции, что не следует ставить перед собой нереальные цели, потому что когда впоследствии этих целей не достигаешь, могут возникнуть разочарование и взаимное недоверие. Поэтому необходимо ставить такие цели, которых мы можем добиться, и эти цели должны отвечать нашим интересам. Считаю, что дальнейшая деятельность в данном направлении также будет успешной.

Естественно, огромное значение представляют наши отношения с Соединенными Штатами Америки, они имеют большую историю. Есть прекрасные результаты как в политической, экономической, энергетической сферах, так и в области безопасности. Америка высоко оценивает усилия, прилагаемые Азербайджаном в миротворческих миссиях в Афганистане. Как вам известно, через Азербайджан проходит очень важный транспортный коридор, именуемый Северным транспортным коридором. На самом деле это воздушный коридор, и безопасная транспортировка грузов очень важна сегодня для любой страны.

Что касается развития наших политических отношений, то считаю, что сегодня эти отношения находятся на очень хорошем уровне. Во многих письмах, адресованных мне Президентом Трампом, нашло отражение доброе отношение Соединенных Штатов Америки к Азербайджану. В последнем письме он отметил, что два наших великих государства и впредь будут взаимодействовать.

В письмах, направленных мною Президенту Трампу, также отмечается значение наших отношений. Уверен, что эти связи будут успешно развиваться и впредь. Считаю, что будущее этих связей очень позитивно.

Наш стратегический инвестор – Великобритания. У нас очень тесные партнерские отношения и с Великобританией. Раньше мы анализировали, оценивали эти отношения также сквозь призму Европейского Союза. Но сегодня Великобритания уже не член Европейского союза, наш взаимный интерес друг к другу с каждым днем возрастает. Британская компания BP является нашим стратегическим партнером. В прошлом году мы уже отметили 25-летие этого партнерства и будем взаимодействовать еще по меньшей мере 25-30 лет. Конечно, это позитивно отразилось на двусторонних отношениях. Но мнение обеих сторон таково, что мы должны больше работать в ненефтяном секторе. Словом, эти связи тоже очень важны для нас.

Как вам известно, в настоящее время мы являемся председателем Движения неприсоединения и завоевали это председательство единодушным решением 120 стран. Принимая председательство, я сказал, что оно не будет формальным. Мы будем поддерживать в международных организациях интересы стран-членов Движения неприсоединения, а также международное право, справедливость, и показали это на практике. В период пандемии по нашей инициативе состоялись саммиты Движения неприсоединения, а также Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Мы оказали странам-членам Движения неприсоединения гуманитарную помощь, как напрямую, так и по линии Всемирной организации здравоохранения. От имени Движения неприсоединения мы стали инициаторами проведения специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, к этой инициативе, как вам известно, присоединились более 130 стран. Считаю это очередным нашим политическим успехом.

Конечно, основная часть вашей работы будет направлена на урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Это для нас основной вопрос, это - национальный вопрос. В результате принятых в последние годы мер все международные организации высказали свою позицию по данному вопросу. Если в период конфликта Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, то впоследствии все остальные организации также приняли аналогичные постановления и резолюции. ОБСЕ, Организация исламского сотрудничества, Европейский парламент, Парламентская Ассамблея Совета Европы, Движение неприсоединения, НАТО и другие организации. В документе «Приоритеты партнерства», парафированном два года назад между Европейским союзом и Азербайджаном, также есть специальный пункт, связанный с территориальной целостностью, суверенитетом и неприкосновенностью границ нашей страны. То есть, правовая база полностью обеспечена.

Что же касается урегулирования конфликта, то, как я уже отметил, никаких изменений в нашей позиции быть не может. Нагорный Карабах – наша историческая земля, и территориальная целостность нашей страны должна быть восстановлена. Это однозначно, и ни одна страна не признала надуманную «Нагорно-Карабахскую республику». Проведенные там недавно так называемые «выборы» еще раз подтвердили это, так как все ведущие государства, соседние государства, ведущие международные организации выступили с заявлениями в связи с непризнанием этих «выборов».

Что касается переговоров, то, еще раз хочу сказать, мы не намерены проводить переговоры для имитации, проводить бессмысленные видеоконференции. Должен быть смысл. Я говорил, что работа Минской группы должна быть очень активной, в рамках их мандата не только должен решаться вопрос обеспечения прекращения огня на линии соприкосновения или же на государственной границе, но и должны проводиться переговоры по существу, и для этого уже имеется сформировавшаяся на протяжении многих лет база. Однако Армения своими деструктивными действиями, неконструктивными заявлениями, военными преступлениями на границе и линии соприкосновения уничтожает конструкцию всех этих переговоров. Армения пытается изменить формат переговоров, нарушить их суть. То есть, фактически сегодня Армения подрывает переговорный процесс, и это видят все. Достаточно обратить внимание на заявления руководства Армении. Их военное руководство старается угрожать нам. Оно пытается угрожать нам оккупацией новых земель. Но урок, преподнесенный им на днях, думаю, надолго им запомнится. Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Терпению азербайджанского народа есть предел. Поэтому переговоры должны проводиться по существу. Если мы увидим, что переговоры бессмысленны, тогда в соответствии с этим будем предпринимать свои действия, выступать с заявлениями.

Можно сказать, что я отметил основные вопросы, связанные с нашей внешней политикой. Конечно, на этой встрече охватить все остальные вопросы по времени невозможно. Однако уверен, что опыт, накопленный в управлении, позволит вам очень быстро войти в суть дела. Как я уже отметил, внешняя политика Азербайджана скажет свое слово для полного обеспечения интересов нашей страны. Желаю вам успехов в деятельности.

Министр Джейхун Байрамов сказал:

- Уважаемый господин Президент, прежде всего мне хотелось бы выразить Вам глубокую признательность за это высокое доверие. Господин Президент, хочу заверить Вас в том, что приложу все усилия для обеспечения системной и устойчивой деятельности, связанной со всеми высказанными Вами здесь мыслями, некоторыми недостатками, отмеченными в деятельности Министерства иностранных дел и основными направлениями и задачами в области обеспечения стратегических интересов нашей страны, а также выполнения поставленных задач. Хотя, как Вы отметили, эта сфера новая для меня, в короткий срок направив на эту работу все знания и умения, я глубже проанализирую ситуацию и представляю Вашему вниманию ряд предложений. Будет обеспечено взаимодействие центрального аппарата Министерства иностранных дел, а также всех наших дипломатических представительств и посольств. Как Вы отметили, основная цель заключается в обеспечении, защите стратегических интересов нашей страны. Мы будем строить нашу работу в направлении дальнейшего укрепления возрастающего в последние годы по Вашим руководством международного имиджа и авторитета нашей страны, еще большего упрочения позиций Азербайджана на международной арене.

Господин Президент, пользуясь случаем, хочу поблагодарить Вас за то, что в период, когда я был министром образования, Вы относились к этой сфере с вниманием и заботой, это чувствовали все работники образования. За этот период в результате подписанных Вами многочисленных распоряжений и государственных программ были построены сотни новых школ, модернизирована инфраструктура образования, увеличилась заработная плата работников образования, постоянно улучшалось их социальное положение, возросло количество студенческих мест. Пользуясь случаем, от имени всей образовательной общественности, хочу выразить Вам глубокую признательность за это. Хочу еще раз отметить, что приложу все усилия, чтобы оправдать оказанное мне высокое доверие. Я направлю все усилия на выполнение поставленных задач, системное решение отмеченных Вами вопросов.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, поздравляю и желаю вам успехов.