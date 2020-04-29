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Президент Ильхам Алиев освободил от должности главу ИВ Билясуварского района

Сегодня в 11:56 ~ 1 минута на чтение 1254
Президент Ильхам Алиев освободил от должности главу ИВ Билясуварского района
Президент Азербайджана Ильхам Алиев  подписал Распоряжение об освобождении Махира Гаджи оглу Гулиева от должности главы Исполнительной власти Билясуварского района.
 
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.
 
Напомним, что спецназ Службы государственной безопасности (СГБ) 29 апреля провел масштабную спецоперацию в здании Исполнительной власти Билясуварского района.
 
Как сообщал 1news.az со ссылкой на BakuPost, в результате спецоперации глава Исполнительной власти Махир Гулиев, его первый заместитель, председатель муниципалитета района, главврач центральной больницы, начальник жилищно-эксплуатационного участка и ряд других должностных лиц задержаны и будут доставлены в Баку.
 
Спецоперацию провели после многочисленных обоснованных жалоб на присвоение чиновниками финансовой помощи, предоставляемой государством населению района в условиях карантинного режима. 
 
Махир Гулиев являлся  главой Исполнительной власти Билясуварского района с 2011 года. Начинал свою карьеру в 1975 году простым рабочим в колхозе в Кяльбаджарском районе Азербайджана.
 
1news.az

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