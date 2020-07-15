Президент подверг сильной критике Эльмара Мамедъярова: «Я не мог найти главу МИД» - ВИДЕО

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«По всем важным вопросам я советуюсь с азербайджанским народом, говорю о своих мыслях, политике и в то же время глубоко анализирую проблемы, которые волнуют людей», - заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как сообщает официальный сайт Президента АР, выступая на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2020 года и предстоящим задачам, глава государства указал, что за последние несколько дней были предприняты шаги только на основе его инструкций.

«В течение дня с помощником Хикметом Гаджиевым где-то 10 раз поддерживаю связь. Чем занимался МИД? Где был? 12 июля, после того как произошли события, мы были на рабочем месте. Премьер-министр находился на рабочем месте, я находился на работе до утра.

Министр обороны, начальник Генштаба, а также начальник СГБ, глава МВД, начальник Службы внешней разведки и секретарь Совета безопасности работали с ночи до раннего утра. Я не мог найти министра иностранных дел. Я спросил у Али Асадова, где он. Что ты мне сказал? Скажи», - обратился Президент к премьер-министру Али Асадову.

Премьер-министр указал, что на его вопрос Эльмар Мамедъяров ответил, что работает из дома.

«Я позвонил Эльмару Мамедъярову, передал ему Ваши слова, спросил о том, когда он услышал об этих событиях и где находился. Он сказал, что работал из дома. Я сказал: «По часам укажи, где ты был?». Снова ответил, что работал из дома. Сказал, что о произошедшем услышал в три часа дня. Затем он сказал, что разговаривал по телефону с Хикметом Гаджиевым приблизительно в 6-7 часов вечера.

После того, как Хикмет Гаджиев передал ему Ваши поручения сказал, что поговорил с нашим представителем в ООН Яшаром Алиевым. Вот и все. Я передал ему Ваши инструкции и сказал, что так нельзя. Мы все на работе. Процессы управляются господином Президентом», - сказал он, отметив, что призвал министра прийти на свое рабочее место, в свой кабинет.

В ответ Президент Ильхам Алиев указал, что много чего можно сказать, но на этом достаточно.

«Но все мы - и те, кто находится на высоких должностях, и общественность - должны знать, какова реальная картина, чтобы сделать правильные шаги. Мы должны защищать интересы нашей страны каждый день, каждую минуту», - сказал он.

«Наша дипломатическая деятельность могла бы быть более эффективной», - заявил Президент Азербайджана.

«Я неоднократно говорил, что наша дипломатия должна быть наступательной, а не пассивной и самооборонительной», - сказал он.

Президент выразил сожаление в связи с тем, что в последнее время азербайджанская дипломатия несовместима с успешным развитием страны, в некоторых случаях она занимается бессмысленной работой, бессмысленными переговорами.

«Какие переговоры по COVID-19 могут вестись со страной, с которой мы находимся в состоянии конфликта? Это вздор. Что это? Разве мы начали с Арменией сотрудничать?», - сказал он.

Глава государства указал, что за последние 17 лет ему множество раз предлагали начать в той или иной форме сотрудничество с Арменией.

«Я говорил, что мы можем быть готовы к этому, но мы должны видеть прогресс в переговорном процессе. Мы должны видеть, что шаг за шагом приближаемся к мирному соглашению. Если этого нет, то в чем смысл этого сотрудничества? Подобное сотрудничество может быть только в ущерб нам», - сказал Президент, отметив, что и в настоящее время придерживается этой позиции.

Эльшан Рустамов