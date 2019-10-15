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При Президенте Ильхаме Алиеве состоялось экономическое совещание

Сегодня в 21:58 ~ 1 минута на чтение 294
При Президенте Ильхаме Алиеве состоялось экономическое совещание

15 октября при Президенте Азербайджанской Республики Ильхаме Алиеве состоялось экономическое совещание.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, на совещании обсуждались социально-экономические итоги 9 месяцев 2019 года и проекты государственного и сводного бюджетов на 2020 год.

На совещании выступил Президент Ильхам Алиев.

В обсуждениях выступили Первый вице-президент Мехрибан Алиева, премьер-министр Али Асадов, помощник Президента Азербайджана по вопросам экономической политики и промышленности Натиг Амиров, министр финансов Самир Шарифов, министр экономики Шахин Мустафаев, министр налогов Микаил Джаббаров, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, председатель Правления Центрального банка Эльман Рустамов, исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Шахмар Мовсумов.

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